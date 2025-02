Pallavolo, La Cucine Lube stasera in trasferta a Trento

CIVITANOVA – Dopo il successo casalingo contro la Gioiella Prisma Taranto alla Cucine Lube è stato fatale il tiebreak nel recupero della 1’ giornata contro Padova nel turno infrasettimanale. A distanza di 72 ore la Cucine Lube gioca in trasferta nel decimo turno di ritorno della Regular Season stasera alle ore 20.30 alla ilT quotidiano Arena contro l’Itas Trentino L’incrocio tra i dolomitici e i cucinieri è il quarto in stagione. L’ultimo è stato nella semifinale di Coppa Italia giocata a Bologna e vinta da Balaso e compagni al tiebreak. I trentini sono secondi a 3 punti dalla vetta. Dirigono Zavater e Lot e diretta su RaiSport. Il match per i cucinieri è ininfluente per la propria classifica perché è ormai certo che chiuderà al 3’ posto avendo 8 punti di distacco dal duo composto proprio da Trento e Perugia e 7 punti di margine sul duo Verona-Piacenza.

Dopo il punto ottenuto a Cisterna la Yuasa Battery ospita domenica alle 19,30 al PalaSavelli la Gas Sales Piacenza quarta in classifica in quello che sarà l’ultimo appuntamento stagionale davanti al pubblico di casa. E sarà un momento fondamentale della stagione perché c’è la grande occasione di fare quell’ultimo passo decisivo per andare completare quel capolavoro chiamato salvezza. Dirigono Cerra e Cavalieri con diretta su Raisport. Gli emiliani hanno risolto in settimana il proprio contratto con coach Andrea Anastasi e chiamando in panchina una vecchia conoscenza come Ljubo Travica. Nell’ultima giornata ci sarà il derby all’Eurosuole Forum contro la Cucine Lube.

La Megabox Vallefoglia, dopo la doppia sconfitta contro le piemontesi Fenera Chieri e Wash4Green ospita alle 18 al PalaMegabox la Numia Milano di Egonu e Sylla. Il match è trasmesso su Dazn. Per le biancoverdi di coach Pistola c’è la necessità di riprendere a muovere la classifica ma l’avversario è di primissimo livello, terzo in classifica ad un punto da Scandicci seconda. Le toscane ospitano Pinerolo che contende alle biancoverdi l’ottavo posto. In classifica la Megabox è ottava a pari punti con Bergamo e 6 punti di vantaggio su Pinerolo.

La Cbf Balducci Macerata reduce dall’impegno infrasettimanale contro Melendugno per 3-1, primo successo pieno di questa Pool Promozione, ospita Altafratte Padova alle 17. Le padovane sono ottave a 31 punti e molto staccate dalla corsa playoff. Le arancionere sono terze in classifica a quota 47 avendo scavalcato la Futura Giovani Busto Arsizio sconfitta dalla capolista Omag San Giovanni in Marignano a quota 52. In mezzo c’è Messina a 48.

In A2 Maschile la Banca Macerata reduce dal successo al tiebreak contro Porto Viro cerca l’impresa sul campo di Brescia domenica alle 17.30 nella decima giornata nona del girone di ritorno. I padroni di casa sono a un punto da Prata di Pordenone ed in piena volata per la promozione. La Smartsystem Fano, reduce da tre vittorie consecutive, ospita Aversa nell’anticipo di stasera alle 18. La posizione tranquilla dei campani può rappresentare un’occasione per i virtussini per chiudere il discorso salvezza. Riposa invece la A3 Maschile.