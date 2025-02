Pallavolo, la Cucine Lube in posticipo contro Taranto

CIVITANOVA – Dopo la sconfitta a Modena e il successo infrasettimanale di giovedì contro i turchi della SK Ankara per la Semifinale di andata della Challenge Cup, la Cucine Lube Volley punta aripartire anche in Superlega. Si gioca domenica alle 20.30 e si tratta del 22’ confronto tra i cucinieri e la Gioiella Prisma Taranto. I ragazzi di Medei vogliono blindare il terzo posto, gli ionici, penultimi a +1 da Monza e capaci di battere i biancorossi solo in quattro occasioni, vogliono bissare il colpaccio dell’andata, quando al PalaMazzola uno scatenato Tim Held condusse il collettivo pugliese alla vittoria al tie-break. Gli ospiti all’Eurosuole Forum ritrovano due ex da rivali, il centrale Giovanni Gargiulo e lo schiacciatore Eric Loeppky (13 punti ai 1500 in Italia e 19 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season), MVP giovedì sera contro Ankara. Spicca la sfida tra il regista di casa Mattia Boninfante e suo padre, coach degli ospiti Dante.

Cisterna Volley e Yuasa Battery Grottazzolina si ritrovano faccia a faccia per la seconda volta in SuperLega dopo il blitz dei pontini in quattro set a Porto San Giorgio nel match di andata. I padroni di casa, reduci dal tie-break vincente a Taranto sono ottavi, con la trasferta a Trento del 1’ turno di ritorno ancora da recuperare, e vantano quattro lunghezze di vantaggio proprio sui rivali di giornata. I marchigiani, infatti, sono noni e vogliono ridurre il divario per continuare a sognare una clamorosa qualificazione ai Play Off. Dopo sette partite sempre a punti, per la prima volta nell’ultima giornata la Yuasa non ha mosso la classifica contro Perugia, ma ha raccolto gli applausi di un PalaSavelli gremito in ogni ordine di posto. I laziali non vogliono fare sconti, i grottesi ci credono. Si gioca stasera alle 20.30

La Megabox Vallefoglia, dopo la sconfitta al tiebreak nell’infrasettimanale contro la Fenera Chieri sale a Pinerolo contro un’altra piemontese. In caso di successo almeno l’ottavo posto sarebbe certo. La Cbf Balducci Macerata comincia la Poule Promozione sul campo di Trento che ha perso la finale di Coppa Italia contro San Giovanni in Marignano e che ha dovuto digerire le dimissioni di coach Davide Mazzanti. Entrambe giocano domenica alle 17.

In A2 Maschile le marchigiane reduci entrambe da due vittorie consecutive provano a cavalcare l’onda positiva. La Banca Macerata che ha battuto Aversa 4’ forza del campionato al tiebreak, ospita stasera alle 20.30 Porto Viro. La Smartsystem Fano, dopo i 3 punti che hanno rafforzato la classifica cerca ulteriore continuità di risultati sul campo di Palmi. Si gioca domenica alle 16. In A3 Maschile la The Begin Ancona dopo il successo a Brugherio si gioca un’altra fetta di salvezza ospitando alle 16 Savigliano, partita da non fallire.