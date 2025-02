Pallavolo, la Cucine Lube cade a Modena

La squadra di Medei poco brillante. La Yuasa fa bella figura contro Perugia. Ora la Megabox in campo in casa contro Chieri. In A2M Fano batte Porto Viro. Macerata batte Aversa al tiebreak. Ancona in A3M torna alla vittoria

CIVITANOVA – Dopo nove successi consecutivi tra tutte le competizioni e il successo in Coppa Italia, la Cucine Lube Volley cade a Modena 3-1 e perde l’imbattibilità nel nuovo anno solare. I cucinieri vedono allontanarsi la vetta, pur rimanendo saldamente sul terzo gradino del podio (+3 da Piacenza) e con una partita ancora da recuperare. Capitan Balaso e compagni torneranno in campo giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 contro i turchi della SK Ankara per la Semifinale di andata della Challenge Cup all’Eurosuole Forum di Civitanova. Per coach Medei: «Modena ha giocato un’ottima partita, mentre noi non siamo riusciti a esprimerci come avevamo sempre fatto nell’ultimo periodo. Ho provato a giocare con quattro ricettori perché soprattutto all’inizio Modena ci aveva messo in grandissima difficoltà con la sua battuta. Purtroppo, questa mossa non è bastata a girare definitamente la partita. Le squadre che affrontano la Lube sono sempre motivatissime, quindi dobbiamo abituarci ad affrontare questo tipo di partite. La parola d’ordine adesso è resettare e ripartire».

La Yuasa Grottazzolina si regala una nuova bella pagina della sua storia affrontando i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia in un PalaSavelli Sold out con 3442 presenze superando così, dato statistico curioso e difficilmente imitabile altrove, il numero di abitanti stessi del piccolo centro fermano. Alla fine, vincono i più forti (1-3) come spesso accade nello sport. Grottazzolina sbatte sul muro perugino (saranno 16 contro 2 i blocchi vincenti alla fine dei giochi) ma la corsa salvezza continuerà in match più alla portata

La Megabox Vallefoglia, torna in campo contro la Fenera Chieri attesa al PalaMegabox martedì 11 febbraio alle 20.30. In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata comincerà la Poule Promozione nel prossimo weekend sul campo di Trento che ha perso la finale di Coppa Italia contro San Giovanni in Marignano

In A2 Maschile le marchigiane vincono ancora come nel weekend scorso. La Smartsystem Fano, dopo il successo al tiebreak contro la Conad Reggio Emilia batte un’altra emiliana, Porto Viro per 3-1. I tre punti cementano le ambizioni salvezza dei biancorossi. La Banca Macerata reduce dalla vittoria a Cantù nello scontro diretto, si regala una grande serata superando Aversa 4’ forza del campionato sempre al tiebreak. In A3 Maschile torna al successo la The Begin Ancona che passa a Brugherio 3-0 e tiene accese le speranze salvezza.