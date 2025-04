Pallavolo, la Cucine Lube attende Perugia

CIVITANOVA – Dopo la sconfitta nel match di esordio, è tempo di gara 2 nella serie di semifinale playoff tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia la squadra di Medei punterà forte sul buon momento di Adis Lagumdzija che si è guadagnato sul campo il premio di Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca. In occasione del secondo round delle Semifinali Play Off, il terminale offensivo della Lube verrà insignito del premio: pochi istanti prima dell’inizio del match in programma sabato 12 aprile alle 18 con diretta su Rai Sport. Match da tutto esaurito e con la Cucine Lube desiderosa di far tesoro di quanto imparato in gara 1 per rimettere in equilibrio la serie. Dall’altra parte del tabellone Piacenza ospita Trento dopo gara 1 vinta da Michieletto e compagni ai vantaggi del tiebreak. «Non mi aspettavo questo riconoscimento – ha detto l’opposto Adis Lagumdzija – e per me è bello vedere che tutto il lavoro in palestra e l’impegno in settimana con i compagni portino a risultati di squadra e individuali. Essere premiato pochi minuti prima di affrontare Perugia in casa sarà stimolante e mi darà una bella carica. Nel primo round di Semifinale ci sono state delle differenze tra noi e la Sir, ma si parla di dettagli che hanno orientato il match. Lotteremo per mettere in difficoltà e battere gli umbri».

La Yuasa Battery Grottazzolina gioca domenica alle 16 la 2’ giornata dei Play Off 5’ Posto sul campo della Sonepar Padova. Nella prima giornata i gialloblù hanno perso a Cisterna. Poi arriveranno i match in casa per i ragazzi di Ortenzi.

Nella Coppa Italia di A2 maschile sabato alle 17.30 la Banca Macerata ospita al Fontescodella la Consar Ravenna mentre domenica alle 19 la Smartsystem Fano attende la visita dell’Abba Pineto.

La Cbf Balducci nella gara 2 della semifinale playoff promozione di A2 Femminile è stata sconfitta dall’Itas Trentino per 3-2. Con la serie sul 1-1 domenica 13 aprile alle 17 al Fontescodella si gioca la “bella”. L’altra semifinale si è risolta a favore dell’Akademia Sant’Anna Messina che ha eliminato a sorpresa la Futura Giovani Busto Arsizio.

Nei playout di A3 maschile la The Begin Ancona riposa.