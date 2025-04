Pallavolo, la Cucine Lube a gara 4 domenica in casa

I cucinieri cercano la vittoria per riportare la serie di semifinale in parità. La Cbf Balducci ospita Messina per gara 1 di finale promozione

CIVITANOVA – Dopo l’impresa di mercoledì al PalaBarton Energy in Gara 3 che ha allungato la sfida al quarto match la Cucine Lube ha dimostrato a sé stessa e all’avversario che, anche senza capitan Balaso può battere questa Sir. L’impresa di mercoledì va bissata domenica alle 15.20 con diretta su Rai2 e Dazn per riportare la serie in Umbria per la decisiva gara 5.

Per il palleggiatore biancorosso Mattia Boninfante «in Gara 3 di Semifinale Scudetto abbiamo capito di esserci grazie al turno in battuta di Poriya che ha spostato l’inerzia nel primo set. Poi siamo stati bravi a resistere nei momenti tosti e a guardare avanti senza mai fossilizzarci sugli errori, questo ci ha premiato. Tutte le esperienze vissute nel primo anno alla Lube mi hanno aiutato a crescere, sia le parentesi meno felici, per esempio il Mondiale per Club, dove non mi sono espresso come volevo, sia le fasi esaltanti come il trionfo in Coppa Italia. Mercoledì a Perugia abbiamo lottato da grande squadra in un palazzetto molto caldo e chiassoso, anche se il dispendio di energie è stato decisamente elevato. Sono convinto che a Pasqua la Lube si farà trovare pronta e combattiva per un match di questa portata».

La Cbf Balducci comincia domenica alle 18 al Fontescodella la serie di finale promozione per la A1 contro l’Akademia Sant’Anna. Ritorno mercoledì 23 aprile in Sicilia. Eventuale “bella” sabato 26 aprile ancora a Macerata. La serie che assegnerà il secondo posto in A1 si annuncia come assolutamente equilibrata tra due squadre che nei due precedenti hanno vinto in casa 3-1 e che hanno chiuso il primo girone a pari punti. Questa prima partita si annuncia particolarmente delicata e indirizzerà già la serie corta al meglio delle 3 gare. Per Messina è tutto nuovo, mai è arrivata a questo rettilineo finale nella sua storia mentre Macerata già nel maggio 2022 battendo Mondovì ottenne la prima storica promozione in A1.

La Yuasa Battery Grottazzolina nei Play Off 5’ Posto è reduce da due sconfitte consecutive e ora ha due turni interni da sfruttare al meglio. Sabato alle 20.30 al PalaSavelli ospita Rana Verona per rompere il ghiaccio in questa post-season che assegna un posto in Challenge Cup.

Nella Coppa Italia di A2 maschile la Banca Macerata nel sorteggio del turno unico dei Quarti che si gioca giovedì 1 maggio ha trovato la Evolution Green Aversa. Si giocherà alle 18 mentre la Smartsystem Fano alle 17.30 giocherà sul campo dell’Acqua San Bernardo Cuneo.

Nei playout di A3 maschile domenica alle 18 la The Begin Ancona giocherà in trasferta sul campo dei Diavoli Rosa di Brugherio un match fondamentale per la salvezza, prima giornata di ritorno.