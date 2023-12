Pallavolo, in B maschile è Ancona in vetta solitaria

ANCONA – Ribaltone in vetta al gir. E di serie B maschile con la Begin Ancona che vince a Ravenna (1-3) come da pronostico e balza in vetta al girone (21) grazie al successo al tiebreak in casa della ex capolista Ferrara (20) della La Nef Osimo (19). A quota 20 in seconda posizione c’è pure la lanciatissima Sabini e a inseguire insiste la Nova Volley Loreto (17) corsara nel derby a San Severino (1-3). Cade la Paoloni a San Marino mentre la Lube incassa punti preziosi in casa contro Rubicone. Nel prossimo turno il campo principale è il PalaSerenelli dove domenica alle 17 i ragazzi di Iurisci in serie positiva da 4 turni ospitano la 4Torri Ferrara per misurare la propria competitività contro un avversario forte ma anche la capacità di reazione degli emiliani. Turni apparentemente abbordabili per Ancona in casa contro Forlì, Osimo con Rubicone mentre la Sabini va a San Severino. Derby a Porto Potenza tra l’incerottata Potentino e i giovani della Cucine Lube in lenata ma costante crescita. La Paoloni Macerata ospita Ravenna.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini ha trovato un pronto riscatto superando 3-1 la Ics Volley S. Lucia (Rm) che aveva gli stessi punti delle due marchigiane.

Sconfitta invece a Cesena per la Clementina di coach Paniconi. Super derby per le due marchigiane a Moie alle 18.

In B2 Femminile gir. F Prosegue la corsa della Battistelli Pesaro (23) seconda solitaria a 2 punti dalla capolista Riccione (25) che supera le romagnole di Massa Lombarda (15). Il derby a Polverigi tra Lardini (13) e Collemarino (16) lo vincono le ragazze di Giampieri, 2’ sconfitta per la squadra di Cremascoli. Porto Potenza (15) non ha potuto nulla contro la capolista Riccione (25). Vittoria al tiebreak per la Volley Angels (16) ora quarta in classifica a Pescara (8). Sabato alle 21 ancora un bel derby tra Battistelli e Lardini entrambe in ottima forma mentre in quello in contemporanea tra Collemarino e Porto Potenza c’è voglia di ripartire per entrambe. Apre il turno la Carlo Forti Axore.it in casa contro Mosaico Ravenna (13).