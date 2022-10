Pallavolo, il marchigiano Samuele Papi nella Hall of Fame del volley

FALCONARA – Samuele Papi è stato inserito nella International Volleyball Hall of Fame. Sabato 22 ottobre, a Holyoke (Stati Uniti), si è svolta la cerimonia di premiazione dei nuovi membri della International Volleyball Hall of Fame per la classe 2022. Tra i sei nuovi membri anche il marchigiano Samuele Papi che è tra gli atleti più vincenti di sempre.

Papi ha raccolto 360 presenze in azzurro (esordio nel 1993), ed è l’unico atleta italiano ad aver ottenuto 4 medaglie olimpiche: Argento 1996, Bronzo 2000, Atene 2004 e Londra 2012. Due i Mondiali conquistati (1994 e 1998), 3 i Campionati Europei (1995, 1999 e 2003) e 1 World Cup (1995).

Nato il 20 maggio 1973 è stato uno dei migliori talenti prodotti dal volley italiano. Lo schiacciatore marchigiano, soprannominato “O’Fenomeno”, nel corso degli anni ha rappresentato uno degli interpreti più completi nel suo ruolo. Dopo gli inizi a Falconara, allievo di Marco Paolini, Papi ha giocato a Cuneo e Treviso. Della gloriosa formazione veneta è stato bandiera e capitano per oltre 10 stagioni, anni nei quali ha contribuito alla conquista di sei scudetti, tre Champions League e tanti altri trofei.

Nella International Volleyball Hall of Fame raggiunge gli altri italiani ex orogranata Andrea Gardini e Lorenzo Bernardi. La sua parabola sportiva ha dimostrato dentro e fuori dal campo il valore assoluto sia dell’atleta che della persona come testimoniano i riconoscimenti che gli sono stati conferiti. Il Cavalierato e l’Ordine al Merito della Repubblica rendono merito e giustizia ad un campione e ad una faccia pulita dello sport che si è messo anche al servizio della nazionale.

Da Febbraio del 2022 Samuele Papi è viceallenatore nella formazione di Prata di Pordenone in serie A2 maschile.