Pallavolo, il programma del weekend di B maschile e femminile

La Paoloni Macerata capolista in B maschile affronta lo scontro diretto ad Ancona. In B1 Femminile la Battistelli e la Pieralisi sono in trasferta. In B2F match importante per Corridonia in casa

MACERATA – In serie B Maschile gir. G il successo per 3-0 contro Pesaro e la vittoria solo al tiebreak della Bontempi (35) regala agli uomini della Paoloni Macerata (37) di coach Giganti due punti di vantaggio alla vigilia dello scontro diretto in programma sabato alle 17.30 al PalaBrasili di Collemarino contro la formazione dorica allenata da Dore Della Lunga.

Attardata di due punti e con una partita in più c’è la Montesi Pesaro a (33) che ospita San Marino (22) per un turno apparentemente favorevole. Segue il duo composto dalla US 79 Civitanova (29) in casa contro Alba Adriatica (6) e la Nova Volley Loreto (28). I neroverdi di coach Ippoliti reduci da 5 vittorie consecutive, hanno dovuto arrendersi al Covid rinviando il match contro Volley Potentino (12) previsto per domenica al Palaserenelli. Il quadro è completato dal derby di centro classifica tra Osimo (22) e San Giovanni in Marignano (20) e dall’impegno della Sabini (20) in trasferta a Bellaria (6).

In B1 Femminile gir. E, trasferta per la Battistelli Termoforgia (29) a Chieti (18). Per le ragazze di Secchi è un match da non fallire per non perdere l’ultimo treno playoff. Interessata al risultato è anche la Pieralisi Jesi (19) che sarà in trasferta a Civitavecchia (11) e che è in lotta con le abruzzesi per la salvezza. Porto San Giorgio (3) fanalino di coda, ospita Trevi (30) in un match dal pronostico chiuso.

In B2 Femminile gir. H dopo il successo nel derby contro Fano, Collemarino (11) va a Sassuolo (9) appena sorpassata, cercando altri punti pesanti per la sua classifica. Fano (22) ospita Persiceto (21).

Nel gir. L Porto Potenza (23) ospita Montesilvano 14) per chiudere definitivamente il discorso salvezza, Corridonia (37) seconda, ma con una partita in meno giocata, attende Fasano (29) che insegue al 3’ posto ma staccata di 8 punti. Pagliare (11) va in casa della capolista Teramo (37).