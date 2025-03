Pallavolo, il derby di Superlega sarà una festa

CIVITANOVA – I verdetti sanciti dal turno scorso di Superlega hanno tolto di interesse all’aspetto puramente sportivo al derby che andrà in scena all’Eurosuole Forum domenica alle 18 ultimo turno di Regular Season contro la Yuasa Battery Grottazzolina. I cucinieri sono reduci dal trionfo della semifinale di Challenge in Turchia ad Ankara, conquistando la possibilità di alzare al cielo il trofeo per la seconda volta in altrettante partecipazioni, intervallate da una lunghissima militanza in Champions League. Con il terzo posto definitivo in Regular Season la squadra di Medei chiuderà la prima fase del campionato con il derby marchigiano senza pensieri. Dirigono Serafin e Puecher.

Sono giorni di festa grande, infatti, per la Yuasa Battery per la salvezza ottenuta con due giornate di anticipo. Ininfluente il match di domenica scorsa a Piacenza come lo sarà il derby che chiuderà la stagione gialloblù e con essa la lunga e proficua rincorsa che ha fatto esplodere di gioia un intero territorio. L’onda di entusiasmo gialloblù bagnerà anche l’Eurosuole Forum per un derby storico e che regalerà sorrisi a tutti.

La Megabox Vallefoglia, già certa della qualificazione ai playoff ha affrontato nel turno infrasettimanale la Igor Novara ottenendo un punto frutto della sconfitta al tiebreak. Dopo le sconfitte contro Fenera Chieri, Wash4Green Pinerolo Numia Milano al PalaIgor c’erano punti in palio pesanti per la conquista del 7’ posto e quello conquistato consente di tenere accesa la corsa a 2 con Bergamo. Le biancoverdi sono a quota 35 a braccetto con le orobiche e lotteranno per il 7’ e 8’ posto. Stasera alle 20.30 la squadra di Pistola ospita la già tranquilla Cuneo mentre Bergamo attende Firenze che contende la permanenza nella categoria a Roma. A parità di punti la spunterebbe Bergamo che ha vinto più partite.

La Cbf Balducci Macerata col vento in poppagrazie alla striscia aperta di 8 vittorie consecutive tra regular season e Pool Promozione è salita in classifica al 2’ posto a quota 50 alle spalle della capolista Omag San Giovanni in Marignano. Alle 17 la squadra di Lionetti è di scena sul campo dell’Esperia Cremona reduce dal successo nel derby a Costa Volpino, avversario solido, forte a muro e con l’ex Taborelli sempre pericolosa.

In A2 Maschile la Banca Macerata ospita domenica alle 18 l’Acqua San Bernardo Cuneo 5’ in classifica, match molto importante in ottica salvezza per i biancorossi. L’antagonista Conad Reggio Emilia ospita Porto Viro che ha chiuso domenica una lunga striscia negativa. Marchigiani ed emiliani sono divisi da 3 punti. Nell’ultima giornata poi Macerata in trasferta a Prata di Pordenone e Reggio Emilia sul campo della già retrocessa Palmi.La Smartsystem Fano, gioca alle 16 ad Aci Castello, settima con 5 punti a dividere le due squadre e i siciliani a difendere l’ultimo posto nella griglia playoff. In A3 Maschile la The Begin Ancona tornerà in campo sul campo sardo di Sarroch alle 17.