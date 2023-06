Pallavolo Giovanile, al Trofeo delle Regioni è il momento clou

Alla rassegna in corso in Molise per selezioni regionali, i maschi sognano il successo, le femmine in lotta per il 9’ posto. Il bilancio è già positivo. Si giocano le semifinali mentre domani 1 luglio si assegna il titolo

CAMPOBASSO – Entra nel clou il Trofeo delle Regioni, il più importante torneo nazionale per selezioni regionali giovanili ospitato quest’anno in Molise per ragazzi e ragazzi classe 2008.

La Fipav Marche si è presentata al via con la formazione maschile e femminile.

Le ragazze allenate dal coach pesarese Stefano Gambelli giocheranno oggi nel girone che assegnerà i posti dal 9’ al 12’. Ancora una volta, perché già affrontata (e battuta) l’avversaria è la Sardegna

Al titolo invece concorreranno le favorite. Le semifinali sono Lombardia-Piemonte e Lazio-Veneto. La finalissima è domattina 1 luglio, sabato, alle 9.

La formazione maschile affidata a coach Romano Giannini è nel quartetto nelle migliori. Nel pomeriggio di oggi, alle 15.30 i giovani marchigiani affronteranno il Veneto. Chi vince domattina darà l’assalto al titolo contro la vincente di Lazio-Lombardia.

Per le due selezioni il risultato è già confortante rispetto alla precedente edizione.

Al di là della qualità del lavoro degli staff tecnici, essendo un torneo per annate, molto dipende dalla qualità degli atleti a disposizione ma, da non sottovalutare, anche il fattore stanchezza essendo al termine di una stagione che per questi giovani è partita praticamente a fine agosto e che li ha costretti ad alzare di molto l’asticella in questo torneo.

Anche queste ultime partite, ovviamente, la Federazione Italiana Pallavolo, le trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube.