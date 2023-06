Si delinea la nuova serie B maschile tra addii e conferme. Leondino Giombini lascia la Nova Volley dopo una splendida salvezza. Allenerà in A3. Conferme per le panchine della Sabini, Ancona e Osimo

LORETO – Meno di un mese dalla fine del campionato di serie B e già si guarda alla prossima stagione. L’ultima notizia in ordine di tempo è quella della Nova Volley Loreto che ha annunciato l’addio di coach Leondino Giombini capace, alla prima stagione, di guidare un manipolo di ragazzi inesperti alla salvezza.

«Da parte della società – dice il presidente della Nova Volley Franco Massaccesi – c’è grande soddisfazione per l’obiettivo sportivo raggiunto con la serie B attraverso la condivisione di un lavoro che ha valorizzato il nostro settore giovanile”. “E’ giusto che un allenatore come Giombini abbia l’ambizione di misurarsi in categorie superiori – ha aggiunto il presidente della Nova Volley – mentre noi chiaramente stiamo facendo un percorso diverso, più votato alla valorizzazione dei nostri giovani nel quale consideriamo la prima squadra come un punto di approdo per i migliori ragazzi». Giombini manterrà gli impegni presi fino a fine mese. «La sua professionalità e l’attaccamento ai ragazzi che ha allenato non è mai stata in discussione ed è giusto che completi il lavoro che abbiamo cominciato insieme lo scorso agosto» – aggiunge.

Anche per l’ormai ex tecnico neroverde l’esperienza si conclude con un ricordo dolcissimo. «E’ stata un’annata sportiva tanto difficile quanto bella – ricorda Giombini – nella quale i ragazzi sono cresciuti tanti e si sono meritati il risultato. Il vivaio di Loreto è molto florido e i risultati lo dimostrano. C’è quantità ma anche qualità e i ragazzi hanno tutti voglia di migliorarsi e di stare in palestra”. Con la società il rapporto è stato più che positivo. “Riconosco ai dirigenti il grande merito di non averci messo troppa pressione nemmeno quando eravamo in difficoltà con la serie B – dice il tecnico – e ha sempre creduto nelle capacità di questo gruppo di centrare l’obiettivo».

Continuità invece è la parola d’ordine delle altre marchigiane di B maschile.

La Sabini Castelferretti ha già confermato coach Fabbietti e i pezzi migliori del suo roster come Mancinelli e Giuliani. Stessa linea per la La Nef Osimo che, dopo il titolo platonico di miglior marchigiana dell’ultimo torneo riparte da coach Pascucci e dai big Cremascoli, Stella, Terranova, i gemelli Chiarini aggiungendo altri top player come il centrale Rosa per centrare finalmente l’assalto ai playoff. Tutt’altro percorso resterà quello di Loreto che ringiovanirà ulteriormente il proprio roster aggiungendo altri atleti del’under19 vicecampione regionale in attesa di definire il nuovo tecnico al posto di Giombini.

Alla Bontempi Ancona resta coach Della Lunga e i vari Albanesi, Durazzi, Alessandro Giombini, Gasparroni, Tomassetti, torna Giorgini, ufficiali Ferraro e Pulita, arriverà dalla A2 anche Federico Ferrini per disputare un campionato ambizioso.