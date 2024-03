Pallavolo, in B maschile la The Begin Ancona guida da sola

Il turno di riposo osservato dalla Sabini consente alla The Begin Ancona di restare in vetta da sola. Cade Osimo. In B1F perdono le marchigiane a sorpresa. In B2F Pesaro, Collemarino e Porto Potenza ritrovano la vittoria

ANCONA – Il gir. E di serie B maschile ha una nuova capolista solitaria ed è la The Begin Ancona (40) che batte la Sios San Severino e approfitta del turno di riposo della Sabini Castelferretti (37). Alle spalle segnano il passo sia la La Nef Osimo (32) battuta a Macerata (26) 3-1 che la 4Torri Ferrara (34) battuta in casa dalla Sab Rubicone (21). Momento nero per la Nova Volley Loreto (21) che cade anche sul campo del Volley Potentino (19). Nel weekend tanti derby interessanti e dal pronostico aperto: si comincia sabato 9 marzo alle 17.30 in contemporanea al Palabrasili, dove la capolista Ancona ospita San Marino, e al Palabellini, dove la La Nef Osimo cerca il pronto riscatto contro Volley Potentino. Alle 18 la Sabini scende in campo a Forlì mentre la Lube ospita Ferrara. Rubicone-Ravenna è il derby romagnolo. Il programma della 18’ giornata si chiude domenica 10 marzo alle 17 al Palaserenelli dove la Nova Volley Loreto in casa contro la Paoloni degli ex Stella e Leoni cerca di chiudere il momento nero e di ritrovare la vittoria che manca da prima di Natale.

In B1 Femminile girone D weekend inaspettatamente nero per le due marchigiane. La Pieralisi (34) che vinceva da 7 partite consecutive è caduta per 3-0 in casa contro Montesport (20). Sabato nero anche per la Clementina di coach Paniconi, che ha perso sempre col massimo scarto in trasferta a Firenze sponda Liberi e Forti (22). In classifica le prilline inseguono Figline lontanissima a quota 43. Dietro Jesi c’è la coppia Cesena e Volleyrò a quota 33 con le romagnole battute dalle giovani laziali nel turno scorso ed agganciate al 3’ posto . Quindi la Clementina a 28 che in questo turno riposa. La Pieralisi invece fa visita al fanalino di coda Unomaglia Valdarno.

In B2 Femminile girone F, importante ritorno al successo al tiebreak a Massa Lombarda per la Sistema X Collemarino (20). Ancora bottino pieno per Lardini (29) contro Volley Team Bologna al PalaGalizia. Ritrova il sorriso anche Porto Potenza vincente al tiebreak (23) a Ravenna. La Battistelli Pesaro (41) supera nettamente Rimini e resta la prima inseguitrice della capolista Riccione (47). Solo un punto per la Carlo Forti (35) in casa con Montesilvano e le sangiorgesi cercheranno la pronta rivincita sul campo di Massa Lombarda. Collemarino scende a Montesilvano, la Battistelli va a Bologna. La Lardini misura il proprio stato di forma in casa della capolista Riccione, Porto Potenza ospita Ravenna.