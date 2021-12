Pallavolo, l’Ancona Team Volley al primo sorriso esterno in campionato

La squadra ha cominciato a risalire la classifica di serie D Femminile vincendo anche in trasferta. Coach Talleri: «Iniezione di fiducia importante per un gruppo che sta crescendo»

ANCONA – Dopo due sconfitte esterne in altrettante trasferte, la Ca.tu.na. Stacchiotti Graziano Ancona Team Volley, al Palaserenelli di Loreto ha trovato la sua prima vittoria esterna stagionale nel campionato di serie D gir. B di volley femminile superando la Rainbow Nova Volley Loreto al tiebreak.

La formazione di coach Talleri ha dimostrato anche lontano dal PalaSabbatini quello spirito battagliero indispensabile per chi ambisce alla salvezza. «Le prestazioni della nostra squadra in questo avvio di campionato sono state molto altalenanti – dice l’allenatore bianco-rosso-nero – e passiamo da momenti di buona pallavolo a passaggi a vuoto che condizionano il rendimento».

«Anche se siamo al giro di boa del girone iniziale – insiste – continuiamo a pagare un gap di esperienza in questa categoria significativo su cui stiamo lavorando sia a livello di atteggiamento che poi a livello tecnico e tattico».

Intanto però la squadra ha vinto entrambi i tiebreak disputati. «Questo è un dato molto positivo – insiste l’esperto tecnico – perché in questo girone ci sono formazioni che sono oggettivamente più competitive di noi ma, contro quelle che non sono troppo lontane dal nostro livello, siamo state in campo a combattere uscendo vincitrici».

Il buon valore complessivo del percorso disegnato dal Direttore Tecnico Raffaella Cerusico è confermato dai lusinghieri risultati a livello di campionati giovanili con l’under 18 che finora è imbattuta e con l’under 16 che ha perso solo contro la squadra vice campione provinciale uscente.

Nel prossimo turno la Ca.tu.na. Stacchiotti Graziano Ancona Team Volley giocherà sabato alle 17.30 a Castelplanio contro Valvolley. «All’andata le abbiamo battute e sarebbe fondamentale ripetersi dando continuità ai nostri risultati e accorciando sulle formazioni che ci precedono» – ha concluso.

In settimana il presidente Antonello Del Mastro ha omaggiato Andrea Ascani, amministratore delegato di EcoCAE – Centro Assistenza Ecologica, con una targa ricordo per i molti anni a fianco della società di volley