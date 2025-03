Pallavolo, al via i playoff scudetto

Doppio incrocio Marche-Milano. La Cucine Lube ospita l’Allianz, la Megabox contro Egonu e compagne. La Cbf Balducci in casa. In A2M Macerata in casa della capolista. Fano in trasferta a Siena

CIVITANOVA – Terminata la Regular Season la Cucine Lube esordisce nei playoff restando all’Eurosuole Forum pronti a sfidare Milano in gara1 dei Quarti, che prenderanno il via domenica a Civitanova Marche alle 17 con diretta su Raiplay. Dirigono Brancati e Cesare. Gli altri accoppiamenti dei Quarti sono Trentino-Cisterna; Verona-Piacenza; Perugia-Modena.

Per il palleggiatore biancorosso Mattia Boninfante: «Siamo molto contenti e soddisfatti per la crescita e i risultati attuali. Anche un po’ sorpresi per la rapidità dell’upgrade di un gruppo rinnovato. Se guardiamo indietro, al termine del girone di andata eravamo già terzi e non era scontato ripetersi senza concedere punti all’Eurosuole Forum agli avversari nell’arco di un torneo equilibrato. Anche a livello personale mi sono trovato subito bene nell’ambiente e con i compagni. Questo ha influenzato in maniera positiva l’impatto e il mio rendimento. Ora voglio confermarmi nella fase calda. Ai Play Off rompiamo il ghiaccio con i Quarti al meglio delle cinque partite contro Milano, una squadra molto forte come ha già dimostrato in Coppa Italia portandoci al tie break. Parliamo di una società che sa dare il meglio nei confronti a eliminazione diretta e che in epoca recente ha eliminato sia Perugia che Piacenza, quindi sarà una serie complicata. Dovremo saper soffrire ed essere concreti, sfruttando tutte le occasioni che riusciremo a creare».

Presto di nuovo in campo anche la Yuasa Grottazzolina, protagonista di una stagione da incorniciare, culminata con la salvezza e una storica decima piazza con pass per i Play Off 5° Posto, con in palio la qualificazione alla prossima CEV Challenge Cup. Il trofeo che proprio la squadra di Giampaolo Medei contenderà ai polacchi del Lublin nella doppia finale di marzo. In attesa dell’inizio dei playoff fissato per aprile Padova e Grottazzolina (nona e decima) saranno protagoniste a partire dal 12 marzo del Torneo Internazionale di Dubai. Una kermesse di grande prestigio e un’occasione di sviluppo anche internazionale, per farsi conoscere in un contesto di altissimo livello contro squadre provenienti da varie federazioni tra cui anche quella russa, con due formazioni al via. A completare il quadro delle partecipanti una squadra della lega araba, una Indonesiana e una francese. La Yuasa continuerà ad allenarsi regolarmente in Italia fino a lunedì mentre nella giornata di martedì lo staff e la squadra si imbarcheranno dall’aeroporto di Bologna con un volo diretto alla volta di Dubai.

La Megabox Vallefoglia, che ha chiuso al 7 posto se la vedrà in gara 1 domenica alle 19 con la Numia Milano di Egonu, Orro, Sylla e Danesi in diretta su Raisport. Ritorno domenica 16 marzo alle 16.30 addirittura alla Vitrifrigo Arena così da accogliere tutti ma proprio tutti gli appassionati per quella che dovrà essere una grandissima festa. Prevendita già aperta.

La Cbf Balducci Macerata forte di 9 vittorie consecutive tra regular season e Pool Promozione e la squadra di Lionetti ospita la Futura Giovani Busto Arsizio. Si gioca domenica alle 17 e la squadra di Lionetti ha 4 punti di vantaggio sulle bustocche ed insegue la vetta distante sempre 5 punti. La capolista Omag ospita Cremona.

In A2 Maschile la strada per la Banca Macerata si fa sempre più in salita e mancano solo due partite alla fine della stagione. La formazione biancorossa è a 25 punti al dodicesimo posto con due partite complesse, affrontando prima Prata di Pordenone, prima della classe, in trasferta domenica alle 19 e poi Ravenna, terza classificata, in casa. L’avversaria è la Conad Reggio Emilia che ha 3 punti in meno e che affronterà prima Palmi, che è già matematicamente retrocessa, in trasferta, e poi Siena, sesta della classe, al PalaBigi. La Smartsystem Fano in trasferta a Siena all 17.30. In A3 Maschile la The Begin Ancona in casa alle 18 contro Acqui Terme ultima partita di regular season prima di cominciare i playout.