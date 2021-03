Pallanuoto, sarà un weekend intenso per le due anconetane della Vela

ANCONA- Sarà un weekend intenso e impegnativo per le due formazioni anconetane della Vela Pallanuoto, nella fattispecie la Storm (Serie A1 femminile) e la Barbato Design (Serie A2 maschile).

Le ragazze di coach Milko Pace, sabato 6 marzo alle 15 a Genova giocheranno la prima gara dei playout contro il Bogliasco 1951 cercando di conquistare immediatamente punti preziosi per il loro cammino. Il tecnico dorico ha così presentato la sfida: «Il Bogliasco è sicuramente una squadra sempre difficile da affrontare, rapida, che ha tra le sue armi migliori l’intensità di gioco. Sono ragazze giovani, intraprendenti, dovremo stare molto, molto attenti. La vittoria di Firenze ci ha indubbiamente migliorato il morale e ci ha permesso di lavorare alla preparazione di questa partita con un atteggiamento ottimale, ma siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto non basta, che è solo l’inizio, che ora dobbiamo trovare continuità di gioco e di risultati. La squadra sta rispondendo bene al lavoro che abbiamo svolto in questo periodo, ci faremo trovare pronti per l’appuntamento».

Sfida romana, invece, per la Barbato che sempre sabato 6 marzo nella Capitale affronterà la Roma Arvalia 2007. Carico coach Igor Pace che però ha chiesto ai suoi una prova matura e consapevole: «La Roma Arvalia 2007 è una squadra forte, che ha saputo creare il giusto mix tra elementi più esperti e buoni giovani, una squadra che dovremo affrontare con la massima attenzione anche perché giocheremo al Foro Italico, una piscina dalle caratteristiche a cui non siamo abituati. La vittoria sulla Roma Vis Nova ci ha lasciato una buona carica positiva che stiamo cercando di convogliare nella giusta direzione, la squadra sta lavorando bene, il gruppo mostra la giusta attenzione. Quanto alle condizioni di Vinko Lisica, le valuteremo sino all’ultimo momento».