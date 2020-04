ANCONA- Con la pallanuoto ferma per l’emergenza Coronavirus, anche le abitudini delle giocatrici della Cosma Vela Ancona sono cambiate. Francesca Pomeri, ad esempio, sta continuando il lavoro tra le mura domestiche sperimentando qualcosa di diverso: «Mi alleno facendo un circuito per addominali e gambe, ogni giorno, ma il lavoro fisso sono cento burpees al giorno. Mi sono lanciata in questa sfida che ho trovato su internet, facendone cento al giorno per un mese, che abitua il fisico e la mente a cadere e a rialzarsi. Mi piace quest’idea. Cosa mi mancano? tante cose, che ho fuori casa. In casa, dal cane alla famiglia, non mi annoio mai, ma gran parte della mia passione, dalla piscina alle amicizie, è fuori. E lontano, visto che abito a Filottrano».

Quando tutta sarà finito, la Pomeri non ha dubbi sulla sua attività? «Andrò con il mio cane alla spiaggia del Passetto. Perché era diventata una cosa abituale quando abitavo ad Ancona e due ore con il cane in quel posto mi hanno sempre dato la giusta carica per la giornata». E poi, rivolta ai suoi colleghi atleti: «Questa situazione ci sta stretta ma dobbiamo saper sfruttare ogni minuto del tempo che in questo modo c’è stato regalato. Facciamo tesoro di tutto ciò, perché quando ripartirà tutto non avremo lo stesso tempo».

La quarantena darà la possibilità di riflettere su alcuni aspetti della vita. Lo conferma la stessa Pomeri: «Forse sarà la volta buona che capiamo che tante delle cose che facciamo non sono indispensabili. E che possiamo dedicare tempo ad altro, capendo quello che davvero vogliamo fare e come farlo al meglio. E se questo significa lasciare indietro altre cose, ben venga».