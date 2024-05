Pallanuoto, Cosma Vela Ancona al primo atto di finale che vale l’A1

ANCONA – E’ il primo dei due o tre appuntamenti di finale playoff che vale una stagione. La Cosma Vela Ancona lo giocherà domenica pomeriggio 19 maggio alle 15.30 nella piscina di Romano di Lombardia, dove disputa le partite in casa l’Orobica, squadra di Bergamo. Un po’ come le doriche che giocano a Senigallia e che proprio nell’impianto delle Saline affronteranno domenica 26 maggio alle 14.30 la partita di ritorno di gara2. Nella speranza di aver messo questa finale sui giusti binari già domenica, nella temibile trasferta. Le doriche non si presentano al top a questo confronto, non solo per i tre mesi di chiusura della piscina del Passetto che le ha obbligate ad allenarsi e a giocare sempre lontano dalla piscina di casa, ma anche per alcuni infortuni che hanno segnato il cammino delle anconetane nelle ultime settimane. Comunque sia ormai è giunto il momento di giocarsi il tutto per tutto, di lasciare a casa ogni possibile alibi, di dimostrare con tutte le energie mentali e fisiche possibili che questo traguardo del ritorno in A1 è alla portata.

Lo scorso anno le doriche sono state fermate in gara3 di finale playoff dalla Locatelli di Genova, quest’anno non vogliono fallire l’obiettivo. «E’ una finale playoff alla quale stiamo cercando di arrivare nel miglior modo possibile pur avendo dovuto far fronte a diversi problemi, non solo quelli della vasca, con diverse ragazze che sono state out per varie ragioni – commenta coach Milko Pace –. Abbiamo diverse giocatrici che non sono al meglio ma dobbiamo comunque metterci il cento per cento, dobbiamo metterci tutto il cuore a disposizione. Perché affronteremo una squadra che in tutta la stagione non ha mai perso e che ha avuto tre settimane per preparare questa partita. Ma siamo ottimisti, vogliamo fare un buonissimo playoff». Il coach non aggiunge altro, nel segno della scaramanzia, ma sa di avere una squadra con le qualità necessarie per raggiungere l’obiettivo. Partire con il piede giusto domenica significherebbe avere in tasca mezza serie A1: per questo le doriche puntano a disputare la partita perfetta.