Pallanuoto, Cosma Ancona in gara2 di semifinale playoff sognando l’A1

ANCONA – Per le doriche della Cosma Vela Ancona c’è gara2 di semifinale playoff, si gioca domani, domenica 5 maggio, alle 12 alla piscina Ferraris di Torino contro l’Aquatica. Le cosmiche di coach Milko Pace hanno superato agevolmente l’ostacolo di gara1, domenica scorsa alla piscina Saline di Senigallia, imponendosi sulle torinesi per 17-12, ma il punteggio probabilmente non dice la verità sulla differenza, se c’è, tra le due squadre: domenica scorsa la Cosma ha sfruttato le sue bocche da fuoco Altamura e Monterubbianesi, ma anche l’ottima difesa e una concentrazione mantenuta a livelli elevati per tutta la partita, riuscendo a sfruttare le debolezze dell’avversario e il contropiede. Ma domani le doriche sono attese da un confronto diverso, la lunga trasferta per giocare la partita in Piemonte, e il fatto che adesso le squadre si conoscono meglio, fanno sì che per le doriche sarà sicuramente una partita più complicata della precedente, un appuntamento in cui le anconetane dovranno mettere tutta l’attenzione e la concentrazione a loro disposizione per chiudere la serie e accedere alla finale che, in caso di vittoria, le vedrà opposte all’Orobica di Bergamo.

Il regolamento prevede, infatti, che le prime classificate dei due gironi nord e sud accedano direttamente alla rispettiva finale, in cui affrontano la vincente della semifinale tra seconda e terza a gironi incrociati. Due sono i posti per la serie A1. Eventuale gara3 con Torino la Cosma Vela la disputerà domenica 12 maggio alle Saline di Senigallia, oppure al Passetto di Ancona, se nel frattempo la vasca anconetana sarà stata riaperta. «Come la settimana scorsa anche questa è stata una settimana atipica, con una festività in mezzo – spiega coach Milko Pace – ma recupereremo un paio di ragazze che sono state alle prese con un po’ di influenza. Ci stiamo allenando nel miglior modo possibile, in queste condizioni, e sono fiducioso, l’unica cosa certa è che ogni gara di playoff è una partita a sé. Il risultato di domenica scorsa è bugiardo, Torino ha almeno quattro giocatrici di ottima qualità, mi aspetto una partita senz’altro più complicata di quella che abbiamo giocato domenica scorsa».