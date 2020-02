Pallamano, la salvezza del Camerano arriva da una sconfitta

CAMERANO- Per la Pallamano Camerano arriva la sconfitta più dolce, quella che vuol dire salvezza matematica nel campionato di serie A2. Nonostante il ko con la Santarelli Cingoli per 23-29, a consentire la permanenza nella seconda categoria nazionale ai gialloblu di coach Sergio Palazzi è stata la contemporanea sconfitta del Chiaravalle. Del derby non c’è molto da dire se non il grande equilibrio visto in campo con la capolista brava a sfruttare i momenti chiave della partita.

SALA STAMPA

Sergio Palazzi (tecnico Pallamano Camerano): «C’è il dispiacere della sconfitta ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perchè Cingoli è la squadra più forte del campionato ed abbiamo provato a metterli in difficoltà. Ad un certo punto la differenza tecnica è emersa anche se Anzaldo è stato eccezionale per tutta la partita. Abbiamo provato diverse soluzioni di gioco in attacco e difesa ma non siamo riusciti ad essere costanti per metterli in difficoltà e poi siamo rimasti indietro, non riuscendo più a recuperare. Complimenti a Cingoli per la vittoria e faccio ancora i complimenti ai ragazzi per aver giocato con il giusto atteggiamento. Nonostante la sconfitta festeggiamo la salvezza anticipata con otto giornate di anticipo e credo sia un ottimo traguardo. Ora abbiamo diverse partite per provare cose diverse».

IL TABELLINO

PALLAMANO CAMERANO – SANTARELLI CINGOLI 23-29 (10-14 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli, Badialetti 6, Biò, Boccolini 1, Brilli, Casavecchia, Covali 2. D’Agostino 5, Gardi 2, Giambartolomei, Grilli 3, Marinelli T., Marinelli G. 4, Osimani, Sanchez, Scandali All. Palazzi

SANTARELLI CINGOLI: Antic 7, Anzaldo, Bincoletto 1, Camperlo, Chiaraberta 1, Ciattaglia 2, Garroni 3, Gentilozzi, Jaziri, Latini, Mangoni 5, Nocelli 2, Rotaru 4, Strappini 4 All. Nocelli

Arbitri: De Marco Massimiliano – Carcea Giuseppe