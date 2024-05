Pallamano, Publiesse Chiaravalle in paradiso: vittoria e promozione in A gold

CHIARAVALLE – La Publiesse Chiaravalle vince gara3 contro il Cologne e conquista la serie A gold, massima serie ed espressione della pallamano maschile nazionale. Al termine di una partita stupenda contro i bresciani del Metelli Cologne, vinta 28-23, i chiaravallesi conquistano la massima serie per la prima volta nei 48 anni di storia della società. E a Chiaravalle scatta la festa, il tripudio, «per chi l’ha visto e per chi non c’era» come recita la famosa canzone di Fossati. «Complimenti al Cologne – dichiara con estrema signorilità coach Andrea Guidotti, allenatore anconetano che per anni ha guidato nella massima serie l’allora Luciana Mosconi –, una società storica con un presidente importante e un allenatore che abbraccio e che spero davvero non molli questo mondo, perché la pallamano ha bisogno di lui».

Poi Guidotti si rivolge in casa propria, agli artefici che hanno reso possibile il miracolo sportivo che miracolo non è, perché si basa su scelte, impegni e programmazione: «I ringraziamenti vanno al presidente Maltoni che ha creduto in questo progetto; a tutti gli sponsor senza i quali non sarebbe possibile fare quello che facciamo; ai dirigenti che lavorano giorno e notte per darci tutto; al team di comunicazione che ci dà visibilità; a tutti i ragazzi (diciannove sui ventidue sono di Chiaravalle e dintorni, ndr) che hanno permesso questo miracolo sportivo: in tre anni una salvezza, una promozione in silver e una promozione in gold. Sono orgoglioso, fiero e grato di tutto quello che mi hanno dato in questi tre anni questi ragazzi. Non hanno mai saltato un allenamento e si sono impegnati con entusiasmo, passione e umiltà per coronare un sogno».

Gli fa eco il capitano Simone Ceresoli: «Abbiamo coronato un sogno in cui ognuno di noi ha creduto. Ogni persona in società, dai ragazzini ai dirigenti l’ha voluta, questa promozione. Quella contro il Cologne è stata la partita più emozionante e la più bella dei miei sedici anni in questa squadra. Ringrazio la società, l’allenatore, i tifosi e ogni mio compagno». Non possono mancare le parole di un emozionato presidente Gianluca Maltoni: «Bellissima partita, bellissimi playoff e onore al Cologne. I complimenti vanno ai ragazzi che hanno messo il cuore in campo e a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte per arrivare a questi obiettivi. Resta il dispiacere per la squadra femminile che avrebbe meritato di festeggiare la promozione così come è successo con la squadra maschile e che sappiamo essere all’altezza dell’obiettivo. E da adesso, testa alla nostra prima e storica stagione in serie A gold».

Quanto alla partita, in avvio il Cologne si mostra subito aggressivo, firmando la prima marcatura con Leiblich. Chiaravalle reagisce subito con una combo gol di Castillo, parata di Sanchez e gol di Morettin per riprendere il vantaggio. Sarà il leit-motiv di tutto il primo tempo, quello che nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, al massimo due gol di distacco, fino all’intervallo cui si arriva sul 13-13. I primi 7 minuti del secondo tempo sono i più difficili per la Publiesse Chiaravalle. Il Cologne approfitta di alcuni errori in fase offensiva per far male in contropiede, mentre il portiere Gligic chiude la saracinesca su molti tiri dei chiaravallesi, i lombardi vanno sul +3 sul 14-17. Ma nel momento di difficoltà Chiaravalle si ricompatta e trova la forza per avviare la rimonta. Prima Castillo inventa una magia in percussione, poi Morettin su rigore e infine Brutti riesce a battere Gligic, firmando il gol del pareggio. Partita riaperta. Così nell’ultimo quarto d’ora Chiaravalle sale in cattedra con Del Curto, Castillo e Guerrero, ritrovando il vantaggio (20-19) per poi non lasciarlo più fino alla fine, anzi, incrementandolo con i gol di Vichi e Brutti e con una vera e propria masterclass difensiva. Chiaravalle arriva al +5, i minuti scorrono e al fischio finale il punteggio premia la Publiesse: 28-23 che significa promozione in A gold, con invasione di campo da parte dei tifosi in festa tra lacrime di gioia e di incontenibile emozione.

Il tabellino

Publiesse Chiaravalle: Sanchez, Morettin 5, Vichi 2, Del Curto 3, Selimi, Guerrero 6, Castillo 6, Ceresoli, Brutti 4, Santinelli G. 2, Solustri, Mandolini, Ballabio, Santinelli O., Guidotti V., Battistelli. All. Guidotti A.

Metelli Cologne: Leiblich 5, Erovic, Marquez, Armanelli 2, Barbariga 3, Manenti, Ferrari, Soldi 6, Piceni, Crippa, Perfetti, Garbellini, Lancini 4, Gorela 1, Mombelli 2, Gligic. All. Hodzic.