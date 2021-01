La Pallamano Camerano fa sognare tutti, anche Teramo va al tappeto

CAMERANO- Si chiude con una classifica di vertice, in Serie A2, il cammino nel girone d’andata per la Pallamano Camerano che centra la settima vittoria consecutiva. A farne le spese i Lions Teramo sconfitti al Palaprincipi con il punteggio di 25-22. Un’ennesima dimostrazione di forza e solidità mentale per la compagine guidata da coach Davide Campana che evidenzia ancora una volta la propria attitudine a recitare un ruolo di primissimo piano in stagione.

SALA STAMPA

Davide Campana (coach Pallamano Camerano): «Una buona prestazione. Sono molto felice, come la società ed i ragazzi, per la vittoria perchè attendevamo con ansia questa partita e sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile. Nel primo tempo siamo stati un pochino contratti e non siamo riusciti ad adattarci ai loro cambi di difesa, però siamo stati bravi nel finale di primo tempo a tornare in partita e di questo sono felice in quanto abbiamo reagito bene dopo i primi 20 minuti. Nel secondo tempo abbiamo sistemato un po’ la profondità difensiva ed abbiamo fatto un po’ di chiarezza in attacco e ciò ha subito pagato perchè abbiamo fatto un parziale di 4-0 che ci siamo portati fino alla fine. Bene in difesa mentre in attacco dobbiamo sistemare qualcosina ma avevamo di fronte credo una tra le difese più organizzate del girone. Infine dobbiamo migliorare nel gestire i finali di partita ma è un percorso di crescita che stiamo facendo».

PALLAMANO CAMERANO – LIONS TERAMO 25-22 (12-12 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli, Badialetti 2, Baldoni 1, Bilò 1, Boccolini, Covali 5, D’Agostino 2, Gardi 3, Grilli 5, Manfredi, Marinelli 5, Marotta, Sanchez, Scandali 2, Selmani 1 All. Campana

LIONS TERAMO: Bellia, Camaioni 3, Cinelli 1, Collevecchio, De Angelis, Di Marcello 2, Forlini, Giampietro 4, Gutierrez 2, Macrone, Michini, Morale, Murri 10, Reginaldi, Toppi All. Fonti

Arbitri: De Marco – Carcea