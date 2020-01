Pallamano, il Camerano prepara la sfida al Chiaravalle

La formazione gialloblu di coach Sergio Palazzi è pronta alla sfida con l'avversario attualmente al penultimo posto in classifica. Le parole della vigilia sono quelle di Roberto Scandali

CAMERANO – Derby. Una parola che racchiude molto più d’una partita. La Pallamano Camerano, alla vigilia del big match con il Chiaravalle, cerca punti e gloria in uno snodo cruciale del suo campionato. I gialloblu di coach Sergio Palazzi, tra le mura amiche, affronteranno la penultima forza del campionato che non fa punti dal 10 novembre.

Tuttavia, con grande maturità, il cuore della pallamano gialloblu Roberto Scandali ha invitato tutti alla massima attenzione. «La partita non va mai sottovalutata. Tutti gli avversari devono essere affrontati con il massimo dell’impegno e della determinazione. E’ un derby ma questo non deve modificare il nostro atteggiamento in campo, anzi dobbiamo essere concentrati al massimo perchè i due punti servono sempre e comunque».

Squadre in campo domenica alle ore 18. Dirigeranno l’incontro i direttori di gara Alex Passeri e Stefano Rinaldi.