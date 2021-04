Pallamano Camerano, Campana: «Non dobbiamo mai sottovalutare l’avversario»

CAMERANO- La vittoria interna per 31-17 della Pallamano Camerano ai danni del Parma ha trasmesso morale e punti nella classifica del campionato di Serie A2. I gialloblu di coach Davide Campana, dopo qualche uscita tentennante, hanno ripreso così la retta via nelle zone di alta classifica ma lo stesso tecnico cameranese ha voluto focalizzarsi sugli aspetti da migliorare da parte dei suoi:

«Primo tempo difficilmente commentabile perché abbiamo approcciato malissimo la partita. Lavoravamo da dieci giorni sul fatto di non sottovalutare nessuna sfida e di questo sono rimasto un po’ deluso. Fortunatamente nella prima frazione chi ha sostituito i titolari della gara ci ha fatto fare il parziale giusto. Nella ripresa hanno trovato spazio coloro che hanno avuto meno minutaggio ed hanno dimostrato di essere un aiuto per la squadra perché hanno fatto una grandissima difesa ed un grandissimo parziale, con un Osimani in forma che ha preso il posto di Sanchez durante il match ed ha parato molto bene. L’errore che non dobbiamo fare da qui alla fine del campionato è quello di sottovalutare gli avversari, come oggi, e spero sia d’esperienza per i primi giocatori che sono scesi in campo all’inizio in questa partita».

PALLAMANO CAMERANO – PARMA 31-17 (9-5 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli, Badialetti 3, Baldoni 2, Bilò 6, Boccolini 5, Covali 4, D’Agostino, Gardi 2, Giambartolomei, Grilli, Manfredi 2, Marinelli 4, Osimani, Sanchez, Scandali 1, Selmani 2 All. Campana

PARMA: Abbati, Buratti, Cortesi 3, Ganev 1, Gobetti, Guatelli, Misantone, Oppici 7, Perez 4, Raimondi, Sozzi, Zinelli 2 All. Palazov

Arbitri: Dana – Coppi