Pallamano, il Camerano nel pomeriggio attende la Romagna

CAMERANO- Sarà il palazzetto dello sport di Camerano ad ospitare l’ultima partita del 2019 tra i gialloblu di Sergio Palazzi e la Pallamano Romagna. Oggi pomeriggio, inizio ore 18, i padroni di casa cercheranno di chiudere al meglio questa prima parte di campionato al cospetto della temibile formazione guidata da coach Domenico Tassinari. Le parole della vigilia sono state affidate al portiere cameranese Lorenzo Osimani:

«Contro Rubiera è arrivata una sconfitta in una gara difficile ma contro il Romagna ci dobbiamo riscattare. Dobbiamo imparare dagli errori della precedente partita per non ripeterli. Anche questa sarà una sfida difficile e nonostante i nostri avversari ci inseguono in classifica, dobbiamo stare attenti e cercare di ottenere due punti preziosi per risalire ancora la china della classifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA