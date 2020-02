Campetto Basket, Rajola: «Voglio una squadra di grande cattiveria agonistica»

ANCONA- Smaltito l’amaro infrasettimanale di Civitanova Marche, la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona è pronta a tornare sul parquet. Al Palaprometeo, domenica 2 febbraio alle 18, arriverà il Raggisolaris Faenza e per la formazione di coach Stefano Rajola sarà importante tornare a macinare punti salvezza. Il tecnico ha parlato del match, ponendo particolare attenzione all’atteggiaemento che dovrà avere la sua squadra:

«Dobbiamo giocare con grande cattiveria e cercare di vincere per lasciarci alle spalle la sconfitta di Civitanova. E’ ora di raccogliere i frutti del nostro lavoro e della nostra qualità che come squadra dimostriamo di avere. Stiamo giocando bene ma, per un motivo o per un altro, non riusciamo a muovere la nostra graduatoria». Poi l’allenatore abruzzese ha parlato dell’avversario di domani:

«Faenza è una squadra forte che lotta per un posto nei playoff di serie B. Come ogni partita dovremo dare il massimo per portare via questi due punti in palio».