ROVERETO – Seconda uscita dopo l’oro olimpico di Tokyo per Gianmarco Tamberi, che a Rovereto in occasione della cinquantasettesima edizione del “Palio della quercia” ha chiuso al secondo posto: l’azzurro ha saltato 2,25 (dopo il primo tentativo sbagliato), poi però ha sbagliato tre salti a 2.30.

La vittoria è toccata allo statunitense Shelb McEwen (2,28), che in seguito ha provato (fallendo i tentativi), i 2.32. «È andata meglio dell’ultima gara di Losanna – ha detto Tamberi al termine -, essere a Rovereto dopo l’Olimpiade di Tokio è un po’ diverso. Volevo regalare tanto alla gente che è venuta questa sera, io sono stanchissimo ma non potevo mancare» L’attenzione poi è tornata ancora sull’oro olimpico. «È trascorso un mese esatto, non pensavo mai di provare una gioia del genere. Da quel momento è cambiato qualcosa intorno a me – ha concluso Gimbo -, non il feeling con la gente».