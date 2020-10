PalaLiuti a Castelferretti: nuova pavimentazione da 81 mila euro

FALCONARA- È stata inaugurata oggi, sabato 10 ottobre, la nuova pavimentazione del palasport ‘Liuti’ di Castelferretti, realizzata grazie a un investimento di 81mila euro. A tagliare il nastro il sindaco Stefania Signorini, affiancata dall’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi e da Marco Bartulewicz, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica ”Arcieri Il Falco”. Oggi e domani (domenica 11 ottobre) il palasport ospita una gara interregionale di tiro con l’arco con la partecipazione di 90 atleti provenienti da Marche, Emilia Romagna e Umbria.

I lavori di ripavimentazione del PalaLiuti di via Montale sono partiti a fine agosto e sono stati finanziati grazie a una polizza assicurativa stipulata dal Comune. La pavimentazione del palazzetto era stata infatti danneggiata da un incidente nel Natale 2018, quando si era rotta una tubatura del sistema di riscaldamento a pavimento. Questo aveva comportato il danneggiamento del parquet, che a causa dell’acqua si era rigonfiato. Il danno era stato riparato provvisoriamente per permettere agli atleti di continuare ad allenarsi, in attesa di predisporre l’intervento complessivo di sostituzione. La pavimentazione del palazzetto era costituita da gomma, parquet e uno strato superficiale in Pvc.

La Giunta, dopo un confronto con la società sportiva che gestisce il palazzetto, ha deciso di sostituire tutto con due diversi strati di materiale: il primo è costituito da gomma colata proveniente dal riciclo di pneumatici, cui si sovrappone uno strato superficiale di poliuretano. In questo modo la pavimentazione risulta più resistente, di facile manutenzione e pulizia. Il nuovo tipo di pavimentazione consentirà al palasport di accogliere gli atleti delle diverse discipline che da anni utilizzano la struttura di Castelferretti, perché garantisce tutti gli standard richiesti dal Coni. Nella struttura di via Montale si allenano infatti società di pallavolo, pallamano, hockey in carrozzina, calcetto e basket.

«Il settore dei Lavori pubblici sta seguendo un gran numero di cantieri e voglio ringraziare il personale, impegnato su diversi fronti– commenta il sindaco Stefania Signorini –. Tra gli interventi più importanti, i lavori per l’adeguamento delle scuole, completati il mese scorso. Nei prossimi giorni saranno avviati quelli per l’asfaltatura di tante strade del territorio».

«I lavori per la ripavimentazione del PalaLiuti sono stati completati in tempo per consentire questa importante gara interregionale di tiro con l’arco– afferma l’assessore Valentina Barchiesi –. La struttura è molto importante per Castelferretti perché oltre a tante discipline sportive, comprese quelle degli atleti con disabilità, ospita anche iniziative sociali e culturali. Grazie alle sue dimensioni consente di garantire distanziamento richiesto in questo periodo di emergenza».