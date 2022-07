Padre e figlia litigano in casa: lei sviene, lui si sente male. Doppio soccorso nella villetta in una frazione di Ancona

ANCONA – Doppio malore in casa per una lite tra padre e figlia. Serata movimentata venerdì 8 luglio in una villetta di una frazione di Ancona dove una discussione per banali motivi è sfociata in un doppio ricovero in ospedale. L’anziano padre, infatti, ha accusato un malore subito dopo la violenta discussione. Ma ad avere la peggio è stata sua figlia, una donna di mezza età, che nella concitazione è addirittura svenuta.

L’intervento

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e della croce gialla per soccorrere i due che, per ovvi motivi, non avrebbero potuto viaggiare sullo stesso mezzo. Ma all’arrivo dei militi la situazione è apparsa subito problematica. Infatti, nonostante le finestre della villetta fossero aperte e all’interno dell’abitazione le luci accese, al citofono non rispondeva nessuno. Così i soccorritori hanno provato a far squillare il telefono di casa, senza avere alcuna risposta. Così, non potendo entrare per effettuare il soccorso, è stato necessario mobilitare una pattuglia della polizia.

Il salto

A rendere più complicato l’intervento la presenza di un cancello alto due metri e sormontato da una serie di punte in ferro. Gli agenti della polizia non si sono fatti intimidire dall’ostacolo e hanno scavalcato il cancello saltando sul cortile dell’abitazione. Una volta dentro hanno aperto il cancello permettendo l’accesso ai mezzi di soccorso. Ad un certo punto si è temuto il peggio quando, entrati dentro l’abitazione, la donna era ancora riversa a terra, ma nel frattempo aveva ripreso i sensi. Dunque solo un grande spavento, ma vista la situazione si è comunque provveduto a trasportare padre e figlia al pronto soccorso di Torrette. E per evitare che la lite riprendesse, sono stati caricati in due mezzi differenti.

L’imprevisto

La villetta, situata in una zona molto nascosta, si trovava immersa tra le campagne della periferia anconetana. E per i soccorritori è apparso subito difficile risalire all’indirizzo dell’abitazione. Tanto che, nella ricerca, il mezzo della Croce Gialla si è imbattuto in un cinghiale che stava camminando sul ciglio della strada. Un imprevisto che, per fortuna, non ha provocato intralci all’intervento.