Luciano Ligabue in visita ai piccoli pazienti del Salesi di Ancona – FOTO

Il rocker emiliano (63 anni) è sceso dal proprio van con la mascherina Ffp2 addosso. T-shirt nera e jeans sportivi si è concesso a foto e autografi nei reparti dell'oncoematologia del nosocomio pediatrico di via Corridoni

ANCONA – Sorpresa, c’è Ligabue al Salesi. Il rocker di Correggio è arrivato all’ospedale pediatrico di via Corridoni a bordo del suo van, ieri sera (4 novembre), prima dell’ultimo concerto in città, al Palaprometeo. T-shirt nera e jeans addosso, ha messo la mascherina Ffp2 prima di scendere nei reparti e incontrare i bambini.

In tanti, alla vista di quella chioma bianca, con tanto di occhiali da sole e accento emiliano, si sono chiesti se fosse davvero lui. E la risposta, chiaramente, era che sì: era proprio il Liga. Quello che ci ha fatto sognare sulle note di ˊCerte nottiˊ o di ˊPiccola stella senza cieloˊ.

Lo ringraziano con un post su Facebook, le famiglie dei piccoli ricoverati: «E chi se l’aspettava che sarebbe tornato a trovarci in reparto – scrivono loro – Ieri Luciano Ligabue ci ha fatto nuovamente una sorpresa in occasione del suo doppio concerto nella città dorica».

Il cantante era già stato al Salesi, nell’oncoematologia pediatrica e ieri – fanno sapere dal Salesi – è tornato ad avverare un sogno, portando infinite emozioni in corsia. Grazie Liga – dicono – perché, come tu ci ricordi con la musica, solo l’ ‘amore conta’ e con te l’amore non finisce mai».

Tante le foto che lo ritraggono vicino ai clown, al personale medico e infermieristico dentro le coloratissime stanze dell’Ospedaletto. Felicissimi i bambini, con cui si è intrattenuto posando proprio vicino ai loro letti.

Una doppietta centrata, quella al Palaprometeo, il 3 e il 4 novembre. Inizio del concerto alle 21 e poi carrellata di hit e successi. Altroché ˊhappy hourˊ, il Liga (63 anni compiuti lo scorso marzo) ci ha fatto urlare contro il cielo.

Ligabue, durante il suo soggiorno in città, ha persino postato alcune foto e video da Sirolo e Numana, in cui si vede distintamente il monte Conero e tutta la Riviera. L’ˊIndoor Tour 2023 – Dedicato a noiˊ ha visto risuonare ˊMusica e paroleˊ, ma anche ˊQuesta è la mia vitaˊ e ˊBalliamo sul mondoˊ. Ecco, in sole due date, Ligabue ha fatto davvero ballare sul mondo il pubblico anconetano.

Che l’ha persino omaggiato della maglia numero 4. La società calcistica bianco rossa l’ha omaggiato della maglia dell’Ancona. D’altronde, lui è quello di ˊuna vita da medianoˊ. Ma di gol, il rocker emiliano, non ne ha mai sbagliati neanche uno. E ancora una volta ci ha fatto emozionare ˊtra palco e realtàˊ.