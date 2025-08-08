Osimo, parte il weekend clou per gli eventi estivi

Da Rivivi 700 allo spettacolo del Tau nell'area archeologica di Montetorto fino alle Notti del vino e alla festa del Covo. Ecco tutto quello che c'è da fare e vedere nel fine settimana

OSIMO – Quello alle porte è il fine settimana più ricco di eventi dell’estate osimana. Venerdì 8 e sabato 9 agosto in centro storico la undicesima edizione della rievocazione storica “Osimo Rivivi 700”. Organizzato dalle associazioni Gli Alfieri della Storia e Circolo Ludico La Torre Nera, con il patrocinio del Comune di Osimo, l’evento celebra un secolo cruciale per l’identità storica e architettonica della città. Due giorni intensi di cortei storici, spettacoli, animazione e punti ristoro. Venerdì sera è previsto il corteo del Carro di San Vittore. Seguirà il Palio dei Terzieri, che si ispira all’antica Quintana osimana. La serata, animata dal gruppo musicale “La Staccia”, si concluderà con lo spettacolo dei “Giullari di Davide Rossi”, una dinastia di artisti lunga 8 generazioni risalente proprio al Settecento, periodo nel quale il loro avo, Diego Rossi, si esibiva come giullare ad Asti.

Sabato 9 agosto si svolgerà il corteo clou della manifestazione, quello della Consegna della Bandiera, che partirà alle 19 da piazza Marconi per arrivare a Piazza Duomo, coinvolgendo tutti i figuranti in un percorso suggestivo al tramonto. La giornata vedrà anche la gara degli sbandieratori in Piazza Duomo alle 22.30, poi lo spettacolo della compagnia “Jump_It”. Per quanto riguarda la musica popolare, si esibirà il gruppo folk “Li Pistacoppi” di Macerata. Durante entrambe le giornate sarà presente un mercatino artigianale e agricolo in piazza del Comune. Non si tratterà solo di una mostra-mercato di prodotti locali e a chilometro zero, ma anche di una vera rievocazione delle arti e mestieri antichi. Non mancheranno attrazioni collaterali come gli scacchi giganti a cura del Circolo Scacchi Osimo-Recanati e un’esibizione di danze storiche nell’atrio del Palazzo Comunale. Infine, per soddisfare tutti i palati, saranno allestiti in piazza Boccolino, gli stand del progetto “I sapori d’estate e d’autunno” a cura della Cna Ancona Sud.

Tau

Sabato 9 agosto fari puntati anche sull’area Archeologica di Montetorto a Casenuove, che accoglierà lo spettacolo “Il silenzio delle sirene” con Isabella Carloni e Paolo Bragaglia (musica elettronica). Lo spettacolo (ore 19) è proposto nell’ambito del Tau – Teatri Antichi Uniti, storica rassegna che offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico delle Marche per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso.

Natura e arte sotto le stelle

Rimanendo in scenari paesaggistici suggestivi della periferia osimana, sempre sabato 9 agosto appuntamento con gli astri al Centro di Educazione ambientale La Confluenza, lungo il fiume Musone, con “Natura e arte sotto le stelle”, che ritorna in concomitanza con la notte di San Lorenzo. Sarà possibile osservare i corpi celesti grazie alla guida dell’Associazione Astrofili Forca Canapine. Ad allietare la serata la musica live a cura di tre chitarristi: Nello Cecchini, Maurizio Matteini, Marco Belardinelli. Verranno anche allestiti un percorso sensoriale a piedi nudi, laboratori/giochi e letture dedicate ai più piccoli e una mostra fotografica all’interno dell’area.

Le notti del vino

Torna l’appuntamento più sentito dell’estate osimana che cambia nome (da Calici di Stelle a Notti di Vino) ma preserva il format promosso dall’associazione nazionale “Città del Vino”, con il binomio di successo tra osservazione delle stelle cadenti e degustazioni di prodotti enologici del territorio. Appuntamento domenica dalle ore 21 in centro storico con un ricco programma anche di spettacoli e intrattenimenti. Alle 21,15 nel cortile della scuola Bruno da Osimo il cinema sotto le stelle con “Tutta colpa del rock”. Dalle 21.30 in piazza del Comune concerto delle Anime Nere che suonano Battisti e Celentano. Alle 21 al Monumento di piazza Nuova la Nino Rota Ensemble, mentre alle 21,45 in piazza Marconi il Googanza Live Music. Sarà possibile fare visite guidate alle grotte di palazzo Simonetti dalle ore 20 e al teatro La Nuova Fenice dalle 21. L’osservatorio delle stelle come al solito verrà allestito in piazza Gramsci, dove si terrà la conferenza “Conosciamo la nostra Galassia” con osservazione tramite telescopio. Nell’atrio comunale la mostra fotografica a cura del circolo Giacomelli mentre nel loggiato comunale spazio all’artigianato artistico. Sulla balconata di via Saffi gli stand di 13 cantine della zona che proporranno le degustazioni di vino. Per l’occasione Maxiparcheggio e Tiramisù saranno aperti fino alle 2.

Festa del Covo

Causa maltempo, la cerimonia con processione del Covo di Campocavallo di domenica scorsa (3) sarà recuperata domenica 10 agosto. La sfilata con i Covi di spighe dei Maestri di Campocavallo, con riproduzione quest’anno del Santuario di Lourdes, inizierà alle 18,45 alla presenza dell’Arcivescovo Angelo Spina e delle autorità civili e militari della città. Dalle 19,30 apertura degli stand gastronomici con possibilità di asporto ed esibizioni del gruppo folkloristico “Li Pistacoppi” e del duo “Fabrizio e Raffaella”.