Osimo, vede la Polizia e getta la droga dal finestrino: fermato giovane

OSIMO – Continuano i controlli da parte della Polizia locale di Osimo, diretti dal comandante Daniele Buscarini. Giovedì scorso (27 aprile) nel centro storico cittadino una pattuglia ha effettuato un controllo su una microcar che circolava con fare sospetto. Appena intimato l’alt il conducente, alla vista della pattuglia, scendeva frettolosamente abbandonando un piccolo incarto nei pressi di un contenitore per la raccolta dei rifiuti. Recuperato l’involucro gli agenti hanno accertato che all’interno era presente una piccola quantità di cannabis confezionata con tabacco. La sostanza è stata posta sotto sequestro ed il giovane osimano segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. Durante il controllo sui documenti lo stesso è risultato anche privo di patente poiché dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida da parte della Motorizzazione civile. Il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per 30 giorni. Sempre durante i controlli del centro storico un veicolo in sosta nelle aree riservate ai residenti è stato sanzionato e posto sotto sequestro poiché privo di copertura assicurativa mentre sempre nella stessa via è stato rinvenuto un veicolo che, circolava nonostante fosse già stato sottoposto a sequestro, sempre da personale della Polizia locale di Osimo nel 2022. Il veicolo è stato recuperato e trasportato presso una depositeria autorizzata dalla Prefettura per la confisca. Dall’inizio dell’anno nel territorio osimano sono 104 i veicoli che sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo da parte della Polizia locale mentre nel 2022 i sequestri e fermi di veicoli sono stati in totale 358.

I controlli della Polizia di Stato

Nella tarda serata di venerdì (28 aprile), un apposito servizio è stato disposto con ordinanza dal questore della provincia di Ancona Dottor Cesare Capocasa. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza cittadino, assieme ai militari della Compagnia Carabinieri e ad un’apposita pattuglia della Polizia locale hanno proceduto in sinergia ad un controllo del territorio interforze, onde evitare che durante i momenti di relax del fine settimana si verificassero eventuali turbative per i residenti e gli avventori dei locali pubblici. L’accurato pattugliamento svolto dagli operatori nelle vie e piazze principali, come anche i quattro posti di controllo dinamici sulla statale 16 e gli altri snodi viari per raggiungere la città, hanno impedito che sorgessero criticità di sorta: gli agenti hanno in particolare evitato che si creassero assembramenti molesti e situazioni di degrado urbano. Sono state identificate un totale di 74 persone, di cui 22 pregiudicati, e nel concomitante presidio al rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati controllati 26 veicoli e contestate quattro sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada.