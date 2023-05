Osimo, vandalizzati i bagni di piazza Nuova

OSIMO – Baby vandali hanno preso di nuovo di mira i bagni pubblici di piazza Nuova a Osimo, oggetto di restyling nel marzo dell’anno scorso dopo gli ultimi danneggiamenti. Sono comparse scritte con pennarello nero su tute le porte, le pareti, gli specchi e i sanitari. «È inaccettabile che possano accadere certi fenomeni – afferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto -. Saranno intensificati i controlli nei giardini soprattutto negli orari e nelle giornate più frequentate. Anche alla luce degli atti di vandalismo ai danni dei bagni pubblici, per salvaguardare la sicurezza pubblica la Polizia locale, in vista del periodo estivo, si sta concentrando sul centro storico».

I precedenti

Nelle ultime settimane gli atti di vandalismo si sono spostati anche in periferia. I bagni erano già stati presi di mira e, mesi fa, anche i vicini sotto il loggiato comunale dove uno dei due dispenser del sapone era stato preso a calci o pugni fino a staccarlo dal muro e poi distrutto. In molti avevano subito pensato fossero stati i ragazzi di quella gang che gira per Osimo nelle ultime settimane, ragazzini quasi tutti minorenni che non hanno smesso di prendere di mira l’arredo urbano, danneggiare proprietà private e creare scompiglio. Il custode, allarmato, aveva denunciato il fatto alle forze dell’ordine e allertato il Comune. In passato erano state danneggiate le porte con scritte offensive contro la pubblica autorità. A fine estate ragazzini avevano danneggiato gravemente una lastra vetrata che copre i reperti archeologici e di pavimentazione del loggiato stesso. Ci sono le telecamere in zona che potrebbero avere inquadrato i volti delle persone che hanno causato quel danno.