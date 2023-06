Osimo, un’esplosione di colori per lo “Yarn bombing”

OSIMO – La Fondazione Lega del Filo d’Oro onlus, punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale, per il terzo anno consecutivo si fa promotrice dell’iniziativa globale “Yarn Bombing”, una forma di street art che vivrà in un’esplosione di colori oggi, 27 giugno, in occasione della Giornata Internazionale della sordocecità, per aumentare la conoscenza di questa disabilità unica e specifica, ricordare i diritti delle persone sordocieche e promuoverli in tutto il mondo. L’obiettivo è di coinvolgere tutti in modo divertente e creativo, attraverso il coloratissimo “bombardamento di manufatti di filato” riproposto dalla rete Deafblind International, organizzazione che supporta a livello mondiale lo sviluppo di servizi per migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche di cui la Fondazione fa parte, in un progetto artistico su larga scala, abbattere i pregiudizi e sensibilizzare sulla sordocecità. Location scelte a Osimo la fontana di piazza Boccolino, dove stamattina si è tenuta una cerimonia alla presenza dei rappresentanti del Comune e della Fondazione, le fioriere antistanti il Palazzo Comunale, il punto panoramico dei Tre Pini, il ponticello della pista ciclabile Girardengo di Campocavallo e gli alberi di via Fonte Magna e a Fabriano le opere del gruppo Uncinettiamo abbelliranno 130 esercizi commerciali della città. Come negli anni precedenti, anche per l’edizione 2023 nei centri e nelle sedi territoriali della Lega del Filo d’oro gli utenti dell’ente sono stati coinvolti nella creazione di riquadri colorati e pon pon, realizzati a maglia o all’uncinetto, da utilizzare per “colorare il mondo” attraverso un semplice “filo”: attività resa possibile grazie ai laboratori occupazionali, che hanno l’obiettivo di stimolare la creatività e le abilità di chi non vede e non sente. Ai loro manufatti si sono aggiunti anche quelli realizzati da familiari, sostenitori, volontari, personale e amici dell’Ente che, nella giornata clou del 27 giugno, andranno a rivestire strade, parchi, oggetti e monumenti delle 10 regioni in cui è presente la Fondazione, per dare vita a un grande patchwork intessuto di tutti i colori e i fili della solidarietà.

Gli interventi

«La Lega del Filo d’oro ha nuovamente scelto di abbracciare con grande entusiasmo il progetto globale Yarn Bombing proposto dalla rete Deafblind International, perché il “filo” ha un significato molto importante per noi, rappresentando simbolicamente il filo aureo della buona amicizia, scelto nel 1964 dalla fondatrice per far conoscere al mondo la condizione delle persone con sordocecità e fare in modo che la società si accorgesse di loro – dichiara Patrizia Ceccarani, direttore tecnico scientifico della Fondazione -. Si tratta di un’occasione di sensibilizzazione molto importante che, attraverso una meravigliosa esplosione di colore, bellezza e solidarietà, ci permetterà di aumentare la conoscenza della sordocecità e di ricordare i diritti di chi non vede e non sente in tutto il mondo».

Il sindaco Simone Pugnaloni: «Ringrazio gli amministratori, i dipendenti e i volontari del Filo d’oro che ogni giorno, da decenni, si impegnano per aiutare le persone con deficit psicosensoriali. Questa iniziativa serve ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza della sordocecità e ricordare i loro diritti in tutto il mondo. La Lega del Filo d’oro è un patrimonio unico della nostra città, l’invito è di sostenerla, con un contributo economico, con azioni di volontariato o, semplicemente, condividendo sui social una foto degli addobbi di questi giorni o di altri simili da creare nelle proprie case».