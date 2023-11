Osimo si prepara al Natale: lavori in corso per la pista di pattinaggio sul ghiaccio

OSIMO – Torna la pista di pattinaggio di ghiaccio più grande del Centro Italia. Sono iniziate proprio in queste ore le operazioni di montaggio della pista che, di nuovo, sarà collocata in piazza Boccolino, proprio in pieno centro storico. L’inaugurazione è prevista per il 2 dicembre con il saggio della Conero Roller. Un ritorno appunto per una delle più grandi attrazioni delle festività natalizie della città che l’anno scorso ha dovuto rinunciarci per i costi troppo alti e nel 2020 per l’epidemia da Covid. Nel 2021 invece al suo posto era stato installato lo scivolo di ghiaccio, struttura adatta a tutti, innovativa ed ecosostenibile, perché priva di generatore di corrente. Quest’anno resterà in loco fino al 12 gennaio quindi oltre l’Epifania e sarà aperta tutti i giorni con orari feriali e festivi differenti. Inevitabile la rivoluzione della sosta per la sua presenza: vietata la sosta con rimozione in via San Francesco, lato piazza Boccolino, e da giovedì 23 di questo mese, per tutti i giovedì mattina quando Osimo prepara il mercato settimanale, anche in via Cinque torri nel tratto compreso tra piazza don Minzoni e le vie Leopardi-Guasino. La Osimo servizi è incaricata al posizionamento dei cartelli di preavviso. Osimani e non potranno pattinare attorno alla fontana di piazza Boccolino che sarà vestita a festa per l’occasione, grande attrattiva che richiamerà grandi e bambini anche dalle città limitrofe. Un successo assicurato che per un Natale aveva fatto divertire tanti anche nella vicina Castelfidardo, in piazza della Repubblica. Il calendario delle feste sta per essere svelato dopo l’annuncio del concerto di Cristina D’Avena in piazza il 16 dicembre. Confermati i mercatini le domeniche di dicembre e per il ponte dell’Immacolata e anche il villaggio di Babbo Natale, oltre ai concerti natalizi che dovrebbero coinvolgere anche le periferie.

La polemica

Manca ancora un mese al Natale ma già fioccano le polemiche sui costi. Il gruppo consiliare delle Liste civiche osimane afferma: «L’amministrazione comunale si prepara a spendere più di 100mila euro in vista di Natale. Non si farà mancare niente, pur di svuotare il più possibile le casse del Comune. Patetiche le scuse del Sindaco, che si giustifica dicendo che lo fa per rianimare il centro storico. Un centro storico che come ampiamente dimostrato zoppica come non mai, grazie ai loro inefficaci interventi. Ribadiamo che siamo favorevoli alle iniziative volte ad intrattenere giovani e adulti (in tutta Osimo però, non solo in centro), ma non possiamo non far notare che tutto il denaro che l’amministrazione sta dilapidando adesso, sarà ripagato in futuro dagli osimani».