Osimo, torna il Festival del Giornalismo d’inchiesta delle Marche

ANCONA – Come da tradizione, l’organizzazione è affidata al circolo culturale Ju-Ter Club Osimo ed al Circolo +76. Ancora una volta saranno numerosi gli ospiti che interverranno nei cinque appuntamenti in programma per quest’edizione 2024. A partire dal 4 settembre, nella sede nazionale della Lega del Filo d’oro di Osimo, dove sarà ospite il giornalista e ritrovato volto Rai Massimo Giletti. Il cronista – reduce dal recente rientro nella tv pubblica e da una maxi-inchiesta sulla Strage di Ustica dopo anni a La7 ed una lunga militanza in Mixer di Giovanni Minoli, anche lui ospite passato del Festival – colloquierà sul palco col direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, raccontando il suo impegno pluridecennale per il buon giornalismo e la ricerca della verità. Prosegue così il ciclo di incontri con le grandi firme dell’inchiesta italiana ed internazionale, che nelle passate edizioni aveva portato al “Gianni Rossetti” figure del calibro di Andrea Purgatori, Mario Giordano, Peter Gomez, Alberto Mariano, Gianluigi Nuzzi ed il magistrato Nicola Gratteri. Venerdì 6 settembre sarà invece la volta Veronica Briganti, Chiara Cazzaniga e Giuseppe Pizzo, che al Teatrino Campana di Osimo racconteranno le inchieste della storica trasmissione del Servizio pubblico “Chi l’ha visto”, coadiuvati dagli interventi tecnici del perito forense Luca Russo e moderati da Andrea Brunori. Si va avanti il 14 settembre con un appuntamento originariamente previsto per la scorsa edizione del Festival ma saltato per impegni personali. Al “Ferrari” di San Marcello interverrà la penna del Corriere della Sera Beppe Severgnini per raccontare dal punto di vista del cronista gli anni difficili del Covid-19. Sul palco assieme a Severgnini Jessica Balestra ed il collega Giacomo Giampieri.

Gli altri appuntamenti

Salto fino a domenica 22 settembre per Luca Abete, il popolare inviato di Striscia La Notizia che racconterà al cinema-teatro Torquis di Filottrano le inchieste condotte per il tg satirico di Antonio Ricci, fino alla 36ema edizione appena conclusa. La moderazione, in questo caso, sarà affidata a Luca Falcetta. Chiudono la tornata della 13esima edizione del Festival le due inviate Nina Palmieri e Roberta Rei, che sul palco dell’auditorium della Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino di Ancona (main sponsor) racconteranno a Stefania Serino e Luca Romagnoli il loro impegno per la verità ed il loro lavoro nella redazione de Le Iene, la trasmissione d’inchiesta di Italia 1. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 21 e ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti, tranne per gli incontri del 4 settembre ed 11 ottobre in cui la prenotazione sarà obbligatoria. Le indicazioni saranno fornite sul sito: Ju-ter club Osimo (juterclub.blogspot.com). Numerosi i patrocini, dall’Assemblea Legislativa delle Marche all’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, dal Cnog all’Ordine dei Giornalisti delle Marche.