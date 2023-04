Osimo, task force di controlli: segnalato un uomo in possesso di cocaina

OSIMO – A partire dal tardo pomeriggio di ieri (31 marzo) si è tenuto il consueto servizio interforze disposto dal questore di Ancona Cesare Capocasa. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza di Osimo, assieme ai militari della Compagnia Carabinieri e ad una pattuglia della Polizia locale, hanno proceduto ad un sinergico controllo del territorio per impedire che si verificassero eventuali turbative per i residenti ed i frequentatori dei locali pubblici, in concomitanza con la prima processione pasquale, che ieri ha interessato dalle 21 alle 22.30 l’area circostante il Duomo.

L’attento pattugliamento svolto dagli operatori nelle vie e piazze principali, così come i due posti di controllo dinamici nelle strade statali extraurbane per raggiungere la città, hanno impedito che sorgesse qualunque criticità di sorta. Nel controllare i luoghi di aggregazione giovanile, gli agenti hanno scongiurato che si creassero assembramenti molesti ed il verificarsi di situazioni di degrado urbano vigilando attentamente anche per tenere sotto controllo il consumo illecito di alcol da parte di minori e di droghe.

Un 48enne senza precedenti penali è stato sorpreso durante un posto di controllo con una dose di cocaina. E’ stato segnalato alla Prefettura: immediata per lui la sospensione della patente, in vista delle successive decisioni. A conclusione del servizio di prevenzione e controllo, sono state identificate complessivamente 43 persone, di cui 21 pregiudicati, e nel concomitante presidio per la tutela del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati monitorati 12 veicoli e contestate sette sanzioni amministrative per altrettante violazioni al Codice della strada.