Osimo, tanti eventi per il cartellone natalizio

OSIMO – Sarà un Natale eccezionale quest’anno, sicuramente il più ricco di eventi del mandato amministrativo di Pugnaloni, pensato per lasciare agli osimani un ricordo indelebile, come affermato oggi (27 novembre) alla presentazione. Ci saranno i mercatini natalizi, il tradizionale tour dei presepi cittadini, il ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio (sabato 2 dicembre, quando, alle 16.30, arriverà anche il bus di Babbo Natale), che per dimensioni sarà tra le più grandi delle Marche, e grandi luminarie ad abbellire piazze più decentrate e che in passato non erano state sufficientemente coinvolte, come piazza Nuova, piazza Dante e i Tre Archi. Nella porta di accesso a San Marco sarà inaugurata una nuova illuminazione che resterà per sempre, multicolore, con omaggio alla recente messa in sicurezza e riapertura dei Tre Archi con un concerto dedicato: “San Marco sotto lo stelle”. A proposito di luci: altra novità sarà il videomapping che colorerà in maniera spettacolare Palazzo Municipale ogni sera. In arrivo anche il villaggio di Babbo Natale nel weekend dell’Immacolata a piazza Dante mentre gli zampognari animeranno con spettacoli itineranti i pomeriggi del 26 e 30 dicembre.

Gli eventi musicali

Tantissimi gli eventi musicali, con concerti di grande richiamo per i più giovani come quello di Cristina D’Avena il 16 e la Vertical Night il 22, ma non mancheranno appuntamenti più tradizionali come i concerti natalizi a teatro, al duomo o sotto l’Albero di piazza Boccolino con artisti locali. Per coinvolgere tutta la città saranno riproposti i concerti di Natale in sei frazioni. Già da questa settimana prenderà il via la prestigiosa Coppa Pianisti alla Nuova Fenice dove sarà inaugurato il 2024 con il classico concerto di Capodanno. Per finire il 6 gennaio ritorneranno le Befane in piazza ed il 7 il mercatino di produttori e artigiani locali. Da sabato 2 dicembre al 7 gennaio il maxiparcheggio sarà gratuito per tutti eccezionalmente.

Le parole del sindaco

Il sindaco Simone Pugnaloni afferma: «A chi ci contesta che spenderemo troppo trascurando altri impegni, ribadisco che su sociale, manutenzioni e opere pubbliche c’è un bilancio di previsione da approvare a dicembre che parla chiaro per investimenti previsti. Il budget per il cartellone natalizio sarà inoltre coperto in parte da sponsor privati che possono partecipare all’avviso pubblico appena pubblicato. Di sicuro saranno soldi ben spesi, perché servono a rianimare il centro storico in un periodo così importante per i suoi operatori, e ad alleggerire le festività in un momento storico non facile tra guerre e crisi mondiali. Il Natale non distoglierà l’attenzione dalle priorità di questa amministrazione comunale, che vuole però celebrarlo nel modo migliore possibile».