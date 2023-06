Osimo, successo per il concorso Astea “Tappa e vinci”

Per sensibilizzare i bambini delle scuole per l'infanzia di Osimo è nato anni fa il gioco per fare a gara a chi raccoglie e avvia alla differenziata il maggior numero di tappi di plastica,

OSIMO – Mille e 400 chili di plastica raccolti. E’ questo il risultato ottenuto dai bambini coinvolti nel concorso “Tappa e vinci” promosso da Astea, con il patrocinio del Comune di Osimo, che ha visto 18 classi delle scuole dell’infanzia del territorio impegnarsi nella raccolta di tappi da differenziare. Per sensibilizzare i bambini delle scuole per l’infanzia di Osimo è nato anni fa infatti il gioco per fare a gara a chi raccoglie e avvia alla differenziata il maggior numero di tappi di plastica, un gioco appunto per imparare alle nuove generazioni a recuperare i materiali e a rispettare l’ambiente. Un progetto questo che premia la voglia di fare bene al nostro pianeta, vera e propria missione delle generazioni del futuro. Alle scuole che hanno preso parte all’iniziativa è stato donato poi diverso materiale didattico.

Le parole del sindaco

«Grazie ad Astea, ai bambini, ai loro insegnanti, agli istituti e a tutti i cittadini primi fautori di importanti traguardi in campo ambientale. È anche grazie a loro che la nostra città vanta il raggiungimento del 77 per cento di raccolta differenziata annuale. Avanti tutta», ha detto il sindaco Simone Pugnaloni, presente alla festosa cerimonia con i vertici Astea.