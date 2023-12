Osimo Stazione: incidente in zona Cargo Pier, intervento dell’eliambulanza

Due feriti trasportati in ospedale in codice rosso. Disagi alla viabilità. Sul posto anche i carabinieri

ANCONA- Incidente lungo la Strada Statale 16 nel territorio di Osimo Stazione attorno alle 16.30. Un furgone si è scontrato con una utilitaria, una Nissan Micra. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza atterrata nei pressi dell”azienda Busco. Lo scontro è avvenuto nella corsia che procede in direzione Ancona, qualche centinaio di metri prima del Cargo Pier. Due i feriti trasportati in ospedale in codice rosso, a Torrette e al Salesi. Sul posto le pattuglie dei carabinieri. Si procede su un unico senso di marcia. Disagi alla viabilità e coda fino alla rotatoria per l’Ikea.