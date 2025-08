Osimo, sopralluogo del candidato Pd Matteo Ricci dopo il maltempo

OSIMO – Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, questa mattina (4 agosto) si è recato ad Osimo per un sopralluogo nelle zone più colpite dall’alluvione di ieri (domenica 3). Arrivato in municipio, accompagnato dalla sindaca Michela Glorio e dal candidato consigliere in Regione Simone Pugnaloni, ha ricevuto due lettere, una da Andrea Pesaresi, presidente del Comitato Alluvione Marche, che chiede un pronto intervento soprattutto per la situazione problematica a Marcelli di Numana, e la seconda da Mario Russo del comitato cittadini San Rocchetto di Castelfidardo che dice no alla stazione merci di RfI in quel sito. Presente anche il consigliere Fausto Marincioni. Poi si è recato all’ospedale “Ss. Benvenuto e Rocco” per verificare la situazione dopo l’allagamento. Il gruppo si è portato anche in via Buffarda, strada tuttora chiusa, e alla pista ciclabile di Campocavallo.

L’intervento di Ricci

Ricci ha detto: «Chi come noi sta nella realtà oggi non può che stare vicino ai sindaci di quei territori che ieri hanno subito una bomba d’acqua molto grossa, che ha creato danni e disagi alla comunità. Il compito di chi fa politica in maniera concreta è stare in mezzo alla realtà e in questo caso è stare vicino ai sindaci per capire che problemi hanno avuto e quali interventi bisogna fare nei prossimi anni per rendere il territorio più sicuro dal punto di vista del dissesto idrogeologico sapendo che il cambiamento climatico è più veloce di quello che ci immaginavamo. Molti ancora lo negano ma purtroppo c’è e agire anticipando i fenomeni legati al cambiamento climatico è un elemento di innovazione della pubblica amministrazione, sia quando piove troppo sia quando ci sono grandi periodi di caldo feroce. Questo è il nostro modo di fare politica, del resto non abbiamo altro modo per servire i marchigiani, perché il nostro è un servizio nei loro confronti. Noi non faremo mai venire le questioni di partito prima delle questioni politiche come invece sta avvenendo oggi, dove si usano i simboli istituzionali per un’iniziativa propagandistica di una destra che sbandiera numeri vuoti, inaugura facciate d’ospedale, sposta i letti da una struttura sanitaria all’altra nella notte e taglia nastri di strade che ancora non sono state realizzate. Gran parte di questi “tagli di nastro” li fa poi grazie ai fondi Pnrr ma non dicono che loro, a quei fondi, hanno votato contro e che se fosse stato per loro non sarebbero mai arrivati nelle Marche e in Italia».