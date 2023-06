Osimo, il sindaco fa il punto sui fondi Pnrr in consiglio comunale

OSIMO – Intenso il consiglio comunale di ieri sera, 31 maggio, a Osimo, durante il quale il sindaco, spinto da un’interrogazione dei consiglieri Caterina Donia del Movimento cinque stelle e Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura, ha fatto il punto dei progetti finanziati dal fondo Pnrr e non solo. «Un contributo Pnrr è stato chiesto per l’ampliamento dell’asilo nido Collefiorito, arriveremo all’aggiudicazione definitiva a giugno. Durante l’estate saranno effettuati i lavori. La città di Osimo è stata anche affidataria dei fondi Pinqua attraverso un progetto che tocca più Comuni nelle Marche per un importo di quattro milioni e 300mila euro. Siamo arrivati alla redazione dei progetti esecutivi per la nuova scuola media Krueger, nella vecchia ala del plesso scolastico di via Santa Lucia, in centro storico, in parte destinato al restyling del comparto 28 per nuove case popolari nel quartiere San Marco – spiega il sindaco -. In fase di definizione il documento di indirizzo programmatico per la riqualificazione dei giardini dell’ex Foro Boario e dei Tre Archi che dovrebbe essere approvato la prossima settimana in giunta. Dopo potremo affidare la progettazione».

Il Comune ha sottoscritto un accordo con l’agenzia di sviluppo d’impresa Invitalia del ministero di Economia e finanze che ha selezionato i progettisti e le aziende che realizzeranno l’opera. «Ieri mattina ad esempio i progettisti incaricati del progetto esecutivo della nuova scuola media del centro storico hanno cominciato i rilievi nell’edificio di via Santa Lucia e avranno 75 giorni per arrivare al progetto definitivo. Quando avremo approvato anche quello esecutivo non dovremo fare le gare di appalto perché Invitalia l’ha già fatta per noi e questo accorcia di molto le tempistiche. Il mese della svolta per l’apposizione della prima pietra sarà Natale e i primi mesi del 2024. La burocrazia attanaglia ogni passaggio ma auspico di invitarvi tutti anche per la cerimonia della prima pietra per la nuova primaria di Campocavallo e il palascherma».

Altri fondi del Pnrr sono destinati al restauro della chiesa di San Filippo. Approvato il progetto di fattibilità per realizzare la rotatoria tra le vie Vecchia fornace e Marco Polo.