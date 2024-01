Osimo si prepara al Carnevale di ArRio: aperte le iscrizioni

OSIMO – È sicuramente diventato uno degli appuntamenti imperdibili per le Marche: aperte le iscrizioni per il Carnevale ArRio di Passatempo. A farlo sapere, è l’associazione ˊSenso Unicoˊ, che da anni organizza l’evento che anima le strade e i vicoli di Osimo.

«Freak c’est chic! – così inizia il post su Facebook che invita la cittadinanza ad iscriversi – Prima del cinema, della tv, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Tikketokke, e pure prima del Bar dello Sport (forse). Il circo: uno dei divertimenti più amati da tutti, ricchi e poveri», grandi e piccini.

«Per la sesta edizione di Carnevale ArRio, vi traghetteremo nel nostro mondo: fenomenale, anticonformista, coinvolgente e fuori dagli schemi – dicono gli organizzatori – Un circo di clown, acrobati, animali addestrati, musicisti, ballerini, funamboli, giocolieri, maghi, ventriloqui, monociclisti, sollevatori di birre e chi più ne ha più ne metta».

Foto tratte dalla pagina Fb del Carnevale di Arrio

«Si apriranno le porte di un mondo d’incanto e follia che avrà sempre e solo Passatempo come tendone, palco e biglietteria. Benvenuti nel nostro circo. Stay freakati, stai preparati», è l’invito alla cittadinanza. Lo scorso anno, nel 2023, ampia la partecipazione per la kermesse che si svolge a maggio, proprio ad inizio estate. Una scelta che era un tempo dovuta alla pandemia ma che è diventata ormai tradizione.

Un appuntamento unico, questo, sicuramente tra i più attesi non solo dalla città di Osimo, ma anche dagli abitanti dei comuni limitrofi, che hanno preso parte al Carnevale in modo copioso. I carri e le maschere sfileranno sotto gli occhi di tre giudici in incognito che poi assegneranno il premio.

«Una manifestazione così incomparabile, che nasce da un collettivo, ma che si dirama a tutta la frazione e che si distingue riuscendo a far mascherare e divertire un intero paese, lontano da ogni convenzione calendaristica. Perché in fondo – ama dire il presidente dell’associazione, Enrico Maria Mazzieri – non importa se non è Carnevale: l’importante è che sia Carnevale a Passatempo».

Concerti, esibizioni di musica live e poi – chiaramente – i colori e le maschere con i carri in festa. L’evento è al momento previsto per domenica 12 maggio. Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina Fb (e Instagram) dell’associazione.