Osimo, si apre una voragine: spazzatrice recuperata dai vigili del fuoco

Il fatto è accaduto in via Olimpia. Una ruota della spazzatrice è finita nella buca del manto stradale

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, 23 maggio, alle ore 09.30 circa in via Olimpia ad Osimo per recuperare una spazzatrice stradale che mentre effettuava il suo lavoro, una delle ruote anteriori si affondava in una buca creatasi nell’asfalto.

La squadra di Osimo in collaborazione coadiuvata dall’autogru proveniente dalla Centrale delle fiamme rosse di Ancona ha provveduto ad alzare il mezzo e ad estrarlo dalla voragine che si era creata nel frattempo. Non si segnalano persone coinvolte. I vigili del fuoco poi hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento.