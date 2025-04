Osimo, dagli screening in piazza alle attività sociali: la Croce rossa non si ferma

OSIMO – L’associazione è scesa in campo con diversi volontari per attività che hanno spaziato dalla prevenzione cardiovascolare all’evento in piazza dedicato ai più piccoli. Fine settimana di grande impegno per i volontari e le volontarie della Croce Rossa Osimo impegnata sul territorio e non solo. Si è svolta la quarta e ultima tappa dei “Sabati della salute”, l’appuntamento itinerante per la prevenzione cardiovascolare targato Cri Osimo e Inrca Ancona. Alla tappa di Cingoli, l’ultima dopo Osimo, Castelfidardo e Castelraimondo, alla quale ha fatto visita anche l’assessore alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini, nel camper della Croce Rossa Nazionale, sono state analizzate 54 persone, 23 uomini e 31 donne, e a quattro di loro è stato suggerito un controllo più approfondito. In totale, nei quattro appuntamenti, sono stati effettuati 228 screening, 131 donne e 97 uomini, simbolo che l’iniziativa è stata molto sentita dalla popolazione che ha sempre più difficoltà nell’accesso alla prevenzione.

Le altre attività

I volontari e le volontarie sono poi scesi in piazza per dedicare il sabato ai più piccoli. Con l’occasione della Pasqua, il Comitato ha organizzato un pomeriggio di gioco totalmente gratuito per le famiglie per avvicinare i più piccoli, dai 4 ai 12 anni, al mondo della Croce Rossa. Nella splendida cornice di Piazza Nuova a Osimo, i bambini, divisi in squadre, hanno potuto partecipare a quattro mini-giochi a tema Cri, vincendo un ovetto Kinder a ogni tappa. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo: oltre 40 bambini hanno giocato con i volontari e le volontarie di Osimo, imparando (divertendosi) piccole nozioni di Croce Rossa. E, ancora, le iniziative del weekend non si fermano qua. Un sorriso è stato regalato anche ai più anziani: come ogni anno i volontari hanno portato dei regalini di Pasqua agli ospiti della casa di riposo Bambozzi di Osimo. Una collaborazione che va avanti da tempo e che dimostra l’impegno a tutto tondo del Comitato della Cri Osimo. Nonostante i diversi impegni, l’attività quotidiana del Comitato non si è mai fermata. Alla cittadinanza è stato garantito il servizio di assistenza sanitaria e di emergenza-urgenza come sempre presente sul territori