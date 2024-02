Osimo, scontro a Campocavallo: ciclista a Torrette

OSIMO – Brutto incidente poco fa, attorno a mezzogiorno di oggi (10 febbraio), a Campocavallo di Osimo. Un ciclista è stato sbalzato dal sellino per l’impatto con una macchina in transito. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro, atterrato nel campo circostante, in via Jesi. L’uomo, sulla cinquantina, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso. Sul posto con il 118 anche la Polizia locale per i rilievi di rito e per gestire il traffico lungo quella provinciale spesso intenso. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Il ciclista non aveva documenti con sé. E’ rimasto sempre vigile e cosciente.