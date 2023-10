Osimo, schiuma nella fontana della Pupa in piazza Boccolino

OSIMO – La fontana della Pupa in piazza Boccolino a Osimo si è presentata per giorni piena di schiuma, tanto che in diversi hanno pensato subito si fosse trattato di un atto vandalico, uno di quegli scherzi a opera di ragazzini che già hanno colpito a Loreto. Nella città mariana infatti nel maggio scorso un gruppo di giovanissimi aveva gettato una sostanza nell’acqua della fontana di piazza dei Galli per divertimento e si era ricoperta di schiuma. Avevano gettato una buona quantità di detersivo all’interno costringendo l’amministrazione comunale a intervenire subito per ripulirla, oltre che per denunciare il gesto.

Il sindaco Simone Pugnaloni ha subito rassicurato che era in corso la pulizia periodica dell’acqua ma l’ipotesi del gesto vandalico resta. In tanti si stanno chiedendo per quale motivo la schiuma ha galleggiato per giorni su tutta la superficie a disposizione. La situazione è stata ripristinata e per fugare ogni dubbio sono in corso di visione i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso un movimento sospetto.

In generale il sindaco Simone Pugnaloni afferma: «Nelle ultime settimane nella nostra Osimo sono accaduti fatti spiacevoli, atti vandalici che hanno rovinato la nostra città. Ci rattrista profondamente pensare che i giovani perdano il loro tempo così. Non è questa la Osimo che ci piace. Stiamo aumentando i controlli nel centro storico e nelle periferie proprio per evitare che episodi simili si verifichino nuovamente. È nostro compito non fermarci di fronte a questo degrado e non lo faremo. Gli osimani hanno diritto di veder conservata la bellezza di luoghi unici».