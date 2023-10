Osimo, sassi contro le vetrate delle case: la denuncia dei residenti

OSIMO – Un gruppo di ragazzini si sarebbe divertito a tirare sassi e biglie contro le finestre delle case sotto la chiesa di San Biagio di Osimo. Sono riusciti a centrarne diverse spaccando i vetri. I proprietari, che si trovavano all’interno, hanno udito il rumore e si sono spaventati. Hanno pensato in un primo momento si trattasse di un’incursione di ladri. Poi però sono usciti nel giardino e hanno udito le urla divertite. Hanno trovato poi il sasso che ha frantumato la vetrata. Tantissima la paura e la rabbia. Da mesi in realtà non si registravano atti vandalici. L’ultimo qualche notte fa, un ignoto armato di martello ha distrutto due vetrate pavimentali del loggiato comunale, quelle che custodiscono i reperti archeologici. Sarebbe entrato sotto il portico andando mirato verso quel punto. Uno sfregio vero e proprio più che una ragazzata. Le indagini sono in corso, anche se le telecamere del loggiato non puntano dove ha agito l’autore del danneggiamento che, molto probabilmente, se ne è guardato bene. L’area era già stata presa di mira due volte, come piazza Duomo, i giardini di piazza Nuova, gli arredi di Fonte Magna e il mercato coperto. Tutti gli episodi sono sempre stati segnalati dal Comune alle forze dell’ordine. Il Comune di Osimo ha ottenuto un contributo da parte del ministero dell’Interno di 12mila euro per la realizzazione di un progetto di videosorveglianza dal valore totale di 30mila euro. Le nuove spycam, che verranno installate nell’arco di un mese, interesseranno i punti più critici del centro storico, spesso oggetto di atti di vandalismo, e le frazioni di Casenuove, Santo Stefano e San Biagio.