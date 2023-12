Osimo, riscoperti i due antichi mappamondi

OSIMO – La biblioteca comunale di Osimo conserva non soltanto incunaboli, cinquecentine e libri antichi, ma anche opere meravigliose come due Globi, uno celeste del 1695 e uno terrestre del 1764, e il dipinto “Madonna con il bambino, San Giuseppe e Santa Caterina d’Alessandria” della prima metà del 16esimo secolo. Quei capolavori sono stati appena restaurati e sono ritornati al loro antico splendore.

La presentazione delle opere alla cittadinanza c’è stata sabato 2 dicembre nell’aula magna di palazzo Campana. Il restauro dei due globi è stato realizzato attraverso l’Art bonus presso il laboratorio “Restauro opere d’arte” di Anna Fulimeni a Firenze. «Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini che, con il loro contributo, hanno permesso il recupero dei preziosi globi – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. Il restauro del dipinto è stato realizzato dall’osimano Alessandro Antonini grazie alla collaborazione con la Scuola di Conservazione e restauro all’Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Un doveroso ringraziamento va anche alla professoressa Laura Baratin, presidente del Comitato nazionale delle Lauree in Conservazione e Restauro dei Beni culturali».

Il Natale “rimandato”

Diversi in questo fine settimana gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Valmusone e le segnalazioni da parte dei cittadini per la caduta rami sulle sedi stradali e per il pericolo, in alcuni cantieri, di gru in balia del vento, come quello dismesso di via Sogno sempre a Osimo. Il Comune ha dovuto modificare il programma del cartellone natalizio che era previsto partisse proprio sabato 2 dicembre: il concerto della Civica scuola di musica si è tenuto al teatro la Nuova Fenice e non sotto l’albero ed è stata rinviata l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, anche per via delle temperature troppo elevate, che da previsioni meteo dovrebbero calare notevolmente dai prossimi giorni.

Confermati invece il bus di Babbo Natale in piazza del Teatro e la cerimonia di accensione di luminarie e abete in piazza. L’8 dicembre videomapping sulla facciata del palazzo comunale dalle 18, attivo fino al 7 gennaio. L’8 dicembre dalle 15 alle 19 e il 9 e 10 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 “Christmas village” a ingresso libero in centro con spettacoli, giochi, musica e laboratori.