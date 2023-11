Osimo, ripresi lavori alla rotatoria del Cargopier: pronta per anno nuovo

OSIMO – Al termine di delicate e serrate trattative, con incontri tra la direzione dei lavori e la ditta appaltatrice, è stato trovato l’accordo che ha consentito di riavviare il cantiere per la nuova rotatoria tra via Sbrozzola e la statale Adriatica a Osimo Stazione. L’azienda, svolgendo gli scavi e trovando degli imprevisti con i sottoservizi, ha dovuto apportare maggiori interventi per i quali è stato necessario integrare il corrispettivo che le aspettava da appalto. Per quantificarlo si è resa necessaria un’analisi tecnica da parte del direttore dei lavori e l’avallo del Comune per impegnare la relativa somma. Trovata l’intesa, già ieri mattina (24 novembre) i tecnici e gli operai della ditta sono tornati al lavoro garantendo la ripresa del cantiere come chiesto dai numerosi commercianti della zona. «In questi giorni ho preferito tenere un profilo basso, per agevolare la fumata bianca anziché animare le tensioni e rischiare che, con la rottura delle trattative, si allungassero i tempi – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Ora, come sindaco, ho chiesto però di accelerare e prevedere entro un paio di settimane l’apertura di un varco nell’incrocio per consentire quantomeno l’accesso dalla statale 16 a via Sbrozzola e quindi ai due centri commerciali e all’hotel G. L’augurio è che, salvo nuovi imprevisti, la rotatoria possa essere pronta e completamente aperta entro Natale, con termine ultimo previsto da contratto di appalto che è fissato nel 14 gennaio».

I lavori in via Flaminia

Poi ha aggiunto: «Altra notizia positiva è che, nonostante il maltempo degli ultimi due giorni, Astea e la ditta che ha commissionato per i nuovi sottoservizi, hanno istituito, come preannunciato, il senso unico alternato su via Flaminia I. In questo modo è stato ripristinato il collegamento da Osimo Stazione verso la città. Al contempo sono tornare alla normale viabilità via San Biagio e via Molinaccio, che negli ultimi due mesi erano state impostate a senso unico per ricevere in sicurezza il traffico deviato dalla Flaminia. Resta invece a senso unico in discesa il primo tratto di via Sbrozzola, direzione statale 16. Fino al 2 febbraio il cantiere per rinnovare le condutture in via Flaminia I occuperà il tratto tra il bivio con via Sbrozzola e quello con via Abbadia, dove sono posizionati i due semafori che regolano la nuova e provvisoria viabilità a senso unico alternato».