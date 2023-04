Osimo, riapre la chiesa di San Marco

OSIMO – Per Pasqua riapre la chiesa di San Marco in pieno centro storico a Osimo. Un mese fa sono partiti i lavori sul tetto dell’edificio di culto, chiuso dall’ultimo sisma. La forte scossa di terremoto del 9 novembre scorso ha creato danni alle chiese della città. Dal duomo di San Leopardo al santuario della Beata Vergine di Campocavallo, dove è stato addirittura rimosso il pinnacolo per motivi di sicurezza, tutti sono stati riaperti tranne la chiesa di San Marco. Era stato proprio il parroco Jacques Nzitonda Mudene a lanciare un appello assieme alla comunità dei fedeli per affrontare insieme i lavori di messa in sicurezza dell’immobile.

«La manutenzione straordinaria del manto di copertura era già in programma per evitare i rischi di infiltrazioni di acqua piovana e il conseguente danneggiamento degli interni affrescati. Le pratiche iniziate anni fa sono finite. Con i danni del terremoto la questione si è complicata», aveva detto. Le prime offerte, sia di persona che tramite bonifico intestato alla parrocchia, sono arrivate subito. E’ stato il cuore grande degli osimani a permettere l’avvio dei lavori di messa in sicurezza che ammontano a 35mila euro: il 90 per cento di questi è stato saldato proprio grazie alla raccolta fondi e quindi all’intervento dei fedeli, parrocchiani e non solo, che hanno voluto dare il loro contributo.